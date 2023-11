DIRETTA/ Fiorentina Verona Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (6 novembre 2023)

DIRETTA FIORENTINA VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

A pochissimi minuti dal via, presentiamo la diretta di Fiorentina Verona Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 di viola e gialloblù. La Fiorentina Primavera naviga in acque difficili, perché ha raccolto per il momento solo 5 punti in otto giornate, che sono stati il frutto di una sola vittoria, due pareggi e ben cinque sconfitte, di conseguenza la differenza reti dei giovani gigliati è in campo negativo (-7), perché la Fiorentina in questo campionato ha soli cinque gol segnati a fronte dei ben dodici invece incassati.

Fa almeno un pochino meglio il Verona Primavera, infatti troviamo i giovani scaligeri a quota 9 punti in classifica, frutto fino a questo momento di due vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte su otto partite giocate finora, con una differenza reti in perfetto equilibrio e quindi pari a zero, a causa di undici gol segnati e ovviamente altrettanti al passivo. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Fiorentina Verona Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FIORENTINA VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Verona Primavera non sarà disponibile, anche se ovviamente la modalità per seguire la partita del campionato 1 esiste: infatti è Sportitalia a occuparsi del torneo Under 19, per la gara in questione però lo farà soltanto con il servizio di diretta streaming video. Nello specifico, potrete consultare il sito di Sportitalia (sportitalia.com) oppure visitare il canale SI Solo Calcio, che da qualche anno è presente soltanto sul web in mobilità; la terza opzione è quella di installare e attivare l’app Sportitalia sui vostri dispositivi mobili, come sempre PC, tablet e smartphone.

FIORENTINA VERONA PRIMAVERA: OBIETTIVO RISCATTO

Fiorentina Verona Primavera sarà in diretta dal Viola Park, alle ore 16:30 di lunedì 6 novembre per la nona giornata del campionato Primavera 1 2023-2024. I toscani, nelle ultime stagioni sempre protagonisti di tornei di vertice, stanno faticando al terzultimo posto con soli cinque punti e appena cinque reti realizzate in otto incontri. Gli scaligeri, reduci dalla sconfitta di misura dell’ultimo turno contro l’Atalanta, hanno voglia di tornare alla vittoria che manca dalla quinta giornata (successo 3-2 a Torino contro la Juventus).

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA VERONA PRIMAVERA

Per Fiorentina Verona Primavera il tecnico dei padroni di casa Daniele Galloppa opterà per il tridente composto da Padilla, Sene e Rubino. Per gli ospiti, invece, mister Paolo Sammarco si affiderà a Toniolo tra i pali e a Diao come terminale offensivo.

DIRETTA FIORENTINA VERONA PRIMAVERA: LE QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Fiorentina Verona Primavera secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti i toscani tanto che il segno 1 per la vittoria viola è quotato a 1.70, mentre il segno 2 per un successo dei veneti è proposto a 3.55. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, dal momento che il segno X è proposto a 3.20 volte la posta in palio oggi.











