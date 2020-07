Diretta Fiorentina Verona/ Streaming video DAZN: Iachini vuole ripartire (Serie A)

Fiorentina Verona va in scena in diretta dallo stadio Artemio Franchi, alle ore 19:30 di domenica 12 luglio: la partita è valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I viola ormai sanno che il loro campionato si concluderà in maniera deludente, o comunque sotto le aspettative: tecnicamente Beppe Iachini potrebbe rischiare ancora la retrocessione, si parlava di Europa e dunque è chiaro che il rendimento sia stato ancora sotto il par. Tante le occasioni lasciate per strada, ultima delle quali il pareggio interno contro il Cagliari; adesso la Fiorentina gioca un’altra volta in casa e ha la possibilità se non altro di salire di colpi in classifica, ma il morale è basso.

Resta sempre ottimale quello del Verona che, al netto dei punti sprecati, ha invece disputato una stagione sopra le righe: gli scaligeri hanno sognato a lungo l’Europa ma poi hanno inevitabilmente rallentato la loro marcia, perdendo sul campo del Brescia e, appena prima, sprecando un doppio vantaggio contro il Sassuolo. Sarà interessante verificare quello che succederà nella diretta di Fiorentina Verona; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, vediamo in che modo potrebbero essere schierate dai loro allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

La diretta tv di Fiorentina Verona sarà disponibile sul canale DAZN1, al numero 209 del decoder di Sky: sarà quindi un appuntamento fruibile anche dagli abbonati alla televisione satellitare che non abbiano invece sottoscritto un abbonamento con DAZN. Chi lo avesse fatto invece potrà seguire questa partita di campionato con il tradizionale servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione apposita su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Mancherà Duncan in Fiorentina Verona, pertanto ci sarà l’occasione per rivedere titolare Castrovilli: il giovane talento si prende il posto di mezzala al fianco di Pulgar (che torna titolare), da valutare la posizione di Badelj che potrebbe restare in campo oppure fare spazio ad Agudelo, una novità. In difesa torna capitan German Pezzella, che dovrebbe fare coppia centrale con Milenkovic: Caceres o Lirola per la fascia destra, Dalbert a sinistra. Dubbi davanti: Ribéry dovrebbe farcela, Federico Chiesa sarà probabilmente titolare, attenzione però a Kouame che è rientrato e che insidia la maglia del figlio d’arte così come quella di Vlahovic, comunque favorito su Cutrone.

Il Verona di Juric ovviamente non cambia assetto, e gioca con il 3-4-2-1: solita difesa a protezione di Silvestri con la guida di Kumbulla, mentre a centrocampo i due esterni dovrebbero essere ancora una volta Faraoni e Lazovic, con la coppia centrale formata da Miguel Veloso e Sofyan Amrabat. Per il marocchino partita speciale, visto che sarà un giocatore della Fiorentina dalla prossima stagione; Pessina, Verre e Zaccagni si contendono il posto sulla trequarti con il possibile inserimento di Borini, se dimostrerà di aver recuperato; Di Carmine e Stepinski sono in ballottaggio per il ruolo di prima punta.

Il quadro del pronostico su Fiorentina Verona, secondo l’agenzia Snai, sorride ai viola: la loro vittoria è regolata dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,10 volte l’importo investito, mentre con il segno 2 per il successo degli scaligeri andreste a guadagnare 3,50 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, identificato dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,40 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



