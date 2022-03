Diretta/ Fiorentina Verona streaming video e tv: Aquilani cerca riscatto (Primavera)

DIRETTA FIORENTINA VERONA PRIMAVERA: FORMAZIONI APPAIATE IN CLASSIFICA

Fiorentina Verona Primavera, in diretta sabato 5 marzo alle ore 15:00 allo Stadio comunale Gino Bozzi, è una gara valida per la 22esima giornata del campionato Primavera 1. Sarà un vero e proprio scontro diretto per la zona playoff del campionato, ovvero il sesto posto, attualmente detenuto dal Sassuolo con 33 punti. Gigliati e gialloblu arrivano a questo match da due periodi totalmente diversi, andiamo a scoprire perché…

La Fiorentina allenata da Alberto Aquilani occupa l’ottavo posto della graduatoria con 31 punti, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Il momento non è dei migliori: i viola infatti arrivano a questo appuntamento da un pareggio e una sconfitta. Il ko patito nell’ultimo turno ha destato parecchie preoccupazioni: 3-0 secco in casa del Sassuolo, reti siglate da Paz e da Flamingo (doppietta). Il Verona invece è in netta ripresa, con 27 punti raccolti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte. La compagine veneta è in serie positiva, con un pareggio e due vittorie di fila. Nell’ultimo turno l’Hellas ha superato a sorpresa la Roma capolista con un fragoroso 3-0: segnature di Bragantini, Bosilj e del subentrato Florio.

DIRETTA FIORENTINA VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Verona Primavera sarà disponibile in chiaro su SI SoloCalcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire Fiorentina Verona primavera in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA VERONA PRIMAVERA

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Fiorentina Verona Primavera, le quali si affronteranno nella partita valevole per la 22esima giornata del campionato Primavera 1. Mister Alberto Aquilani farà qualche cambio rispetto alla sfida persa 3-0 contro il Sassuolo, ma il modulo resterà sempre lo stesso, ovvero il collaudato 4-3-3: Andonov; Gentile, Romani, Favasuli, Krastev; Corradini, Agostinelli, Bianco; Seck, Di Stefano, Munteanu. Non sono previste grosse sorprese invece per quanto riguarda il Verona, che dovrebbe riproporre in toto l’undici che a sorpresa ha piegato la Roma per 3-0. Il modulo anche in questo caso è il 4-3-3: Kivila; Redondi, Calabrese, Terracciano, Suleiman; Pierobon, Joselito, Grassi; Yeboah, Bosilj, Bragantini.

