Diretta Fiorentina Verona/ Streaming video tv: Hellas per il riscatto (Serie A)

Fiorentina Verona, in diretta dallo stadio Artemio Franchi, si gioca alle ore 15:00 di sabato 19 dicembre: la Serie A 2020-2021 torna subito con la sua 13^ giornata, dopo un turno infrasettimanale che è stato agrodolce per le due squadre. I viola sono parsi in ripresa contro il Sassuolo, e hanno strappato un pareggio che, anche se non muove troppo la classifica, fa comunque morale perché si trattava di un avversario tosto e che sta virtualmente lottando per la Champions League, segnali positivi per Cesare Prandelli che ora, con la seconda partita casalinga in fila, andrà a caccia di conferme.

Deve invece ripartire l’Hellas che, come si dice in questi casi, ha mancato l’esame di maturità: battendo la Sampdoria si sarebbe portato a -6 dalla vetta e invece ha perso in casa, contro una squadra che non vinceva da sei giornate. Ivan Juric sa di aver perso una bella opportunità per crescere ulteriormente; ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Fiorentina Verona ma, aspettando che la partita prenda il via, proviamo a valutare in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco leggendone in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA FIORENTINA VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Verona sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire questa partita sui canali del loro decoder; come sempre, in assenza di un televisore, i clienti Sky potranno attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go, che consente di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando il servizio su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA VERONA

Per Fiorentina Verona Prandelli, che è un ex, potrebbe confermare il 3-5-2 che ha dato buone risposte: davanti a Dragowski non dovrebbe cambiare la linea difensiva composta da Caceres, German Pezzella e Milenkovic mentre sugli esterni potremmo vedere il ritorno di Lirola a destra con la conferma di Biraghi sull’altro versante. Pulgar riprende posto in mezzo, supportato dalle mezzali Sofyan Amrabat (altro ex) e Castrovilli; scala in panchina Bonaventura, mentre Vlahovic si gioca con Cutrone e Kouamé il posto di centravanti con la conferma di Ribéry (in caso di passaggio al 4-3-3, Callejon sarà quasi certamente titolare). Il Verona perde Barak, espulso nel finale mercoledì e quindi squalificato: in mezzo dunque torna Tamèze che farà coppia con Miguel Veloso, questo significa che sulla trequarti potrebbe nuovamente trovare posto Salcedo a fare compagnia a Zaccagni, con Di Carmine favorito per fare la prima punta. Da valutare però altri elementi, per esempio Danzi ed Ebrima Colley; Faraoni e Lazovic agiranno sulle fasce, in porta avremo ovviamente Marco Silvestri mentre per quanto riguarda la difesa potrebbe tornare titolare Lovato, eventualmente con Dawidowicz e l’ex Ceccherini anche se Magnani e Gunter spingono per avere un posto, senza dimenticarsi di Mert Cetin.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico per Fiorentina Verona emettendo le quote, dunque andiamo a vedere quanto stabilito dal bookmaker. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,15 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 3,40 volte la vostra giocata, infine il successo ospite, per il quale dovrete puntare sul segno 2, ha un valore corrispondente a 3,35 volte l’importo investito.



