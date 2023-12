DIRETTA/ Fiorentina Verona video streaming tv: ci sono ben 80 precedenti (Serie A, 17 dicembre 2023)

DIRETTA FIORENTINA VERONA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Fiorentina Verona vede scendere in campo due squadre che all’interno del proprio passato si sono affrontate in 80 occasioni. L’ago della bilancia pende dalle parti della formazione viola con ben 39 successi contro i 18 ottenuti dagli scaligeri. Le restanti 23 partite hanno visto le due squadre contendersi ed accontentarsi di un punto. Tra le partite a segnalare c’è sicuramente quella del 2013 con il successo della Fiorentina dentro casa con il risultato di 4-3. Doppietta firmata dallo spagnolo Borja Valero a cui fa seguito il gol di Vargas e infine quello di Giuseppe Rossi.

Per il Verona reti firmate da Romulo, Iturbe e Jorginho. Spettacolo che venne confermato anche nella gara di ritorno con il risultato pirotecnico di 3-5. Per il Verona reti firmate da Sala, Toni e Iturbe; Fiorentina che rispose con la doppietta di Aquilani e le reti di Matri, Borja Valero e Cuadrado. Nel 2017 vittoria senza storia per i Viola con il risultato di 0-5. Simeone, Thereau, Astori, Veretout e Dias regalarono il successo in casa del Verona. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 27 Febbraio con il successo dei viola con il risultato di 0-3. (Marco Genduso)

FIORENTINA VERONA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Fiorentina Verona sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Fiorentina Verona sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

FIORENTINA VERONA: OCCASIONE PER I VIOLA!

Fiorentina Verona, in diretta domenica 17 dicembre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina nutre ambizioni elevate dopo il notevole rendimento ottenuto nella prima parte della stagione. I viola mirano a raggiungere la zona Champions, trovandosi attualmente al settimo posto con 24 punti, a soli uno di distanza dalla quarta posizione occupata proprio dagli avversari della prossima partita. La squadra guidata da Italiano ha subito solo una sconfitta nelle ultime quattro partite e nel recente turno ha ottenuto un pareggio per 1-1 in trasferta contro la Roma.

L’Hellas Verona, invece, punta alla salvezza dopo aver rischiato la retrocessione lo scorso anno. Gli scaligeri hanno assicurato la permanenza in Serie A vincendo lo spareggio contro lo Spezia. Con l’avvicendamento in panchina, con l’arrivo di Baroni al posto di Zafferoni, la squadra ha finora registrato un rendimento negativo, occupando attualmente il penultimo posto in zona retrocessione con 11 punti, a uno dalla salvezza. Nel recente turno, l’Hellas Verona ha ottenuto un pareggio per 1-1 in casa contro la Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA VERONA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Verona, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Nzola. Risponderà il Verona allenato da Marco Baroni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Montipò; Terracciano, Amione, Hien, Tchatchoua; Hongla, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic.

FIORENTINA VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.43, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.











