Diretta/ Fiorentina Verona streaming video tv: voglia d’Europa (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA VERONA: PARTITA COMBATTUTA, OCCHIO ALLE SORPRESE…

Fiorentina Verona, in diretta domenica 6 marzo 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Voglia d’Europa per due squadre al momento separate da 2 sole lunghezze in classifica e che possono sicuramente puntare entrambe alla zona Europa League. Soprattutto la Fiorentina che deve ancora recuperare una partita, anche se i viola dovranno smaltire la delusione per la beffa in Coppa Italia contro la Juventus.

Verona che invece è reduce da un brillante 3-1 inflitto al Venezia e continua a veleggiare in un campionato al di sopra le aspettative, anche se per credere davvero nell’Europa sarebbe necessario uno sforzo supplementare in questo scontro con i viola, che hanno pareggiato 1-1 nel match d’andata al Bentegodi. Stesso punteggio, 1-1, anche nell’ultimo precedente di campionato tra le due squadre disputato il 19 dicembre 2020.

DIRETTA FIORENTINA VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Fiorentina Verona di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA VERONA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Verona, match che andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: P. Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Sottil. Allenatore: Italiano. Risponderà il Verona allenato da Igor Tudor con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Verona ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.



