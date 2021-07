Diretta/ Fiorentina Virtus Verona (amichevole) streaming e tv. I Viola raddoppiano

DIRETTA FIORENTINA VIRTUS VERONA: ALTRO TEST PER ITALIANO!

Fiorentina Virtus Verona, in diretta venerdì 30 luglio 2021 alle ore 17.00 presso lo stadio Benatti di Moena, sarà la terza sfida amichevole per la Fiorentina nel cammino del precampionato. Seconda amichevole in due giorni per i Viola che hanno affrontato giovedì una formazione di Serie D, il Levico Terme, vincendo 9-0. Per la squadra allenata da Vincenzo Italiano un test importante ma ora si alza il tiro, affrontare 2 squadre consecutivamente servirà al tecnico per provare in due partite diverse tutta La Rosa. C’è attesa per questo match per la performance di Vlahovic, che era stato autore di 7 gol da solo nel precedente test contro la Polisportiva C4 di Foligno. La Virtus Verona potrà rappresentare un avversario interessante, considerando che nel derby scaligero di qualche giorno fa la squadra di Fresco è riuscita a bloccare il Verona, altra formazione di Serie A. Vedremo se i toscani riusciranno ad alzare il tiro nella preparazione progressiva che il duro lavoro a Moena sta portando.

DIRETTA FIORENTINA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Al momento non ci sono notizie circa una diretta tv di Fiorentina Virtus Verona; i canali della nostra televisione non dovrebbe trasmettere la partita, ma c’è la possibilità che l’amichevole sia fornita da Viola Channel, che già negli anni scorsi metteva a disposizione le immagini ai suoi tifosi. Qualora sia così, il riferimento sarà ovviamente in diretta streaming video; per avere altre informazioni utili sul test viola, potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che la società apre liberamente sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni di Fiorentina Virtus Verona, match che andrà in scena allo stadio Benatti di Moena. Per la Fiorentina, Vincenzo Italiano dovrebbe confermare il 4-3-3 con il quale è intenzionato a iniziare la stagione. Questa la formazione di partenza: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Duncan, Bianco, Bonaventura; Saponara, Vlahovic, Sottil. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Sibi, Daffara, Visentin, De Rigo, Danieli, Danti, Amadio, Lonardi, Zugaro, Pittarello, Pellacani.

