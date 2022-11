DIRETTA/ Fiorenzuola Alessandria video streaming tv: partita senza precedenti

DIRETTA FIORENZUOLA ALESSANDRIA: IL TESTA A TESTA

Per la diretta di Fiorenzuola Alessandria non si può fare affidamento sui precedenti perché le due squadre non si sono mai affrontate nella loro storia. La gara di oggi dunque rappresenta un vero e proprio inedito non solo per la Serie C ma proprio per il calcio italiano. Non è un momento felice per nessuna delle due compagini. I padroni di casa vengono dal ko esterno contro Pontedera, una gara terminata col risultato di 1-0. Peccato per loro perché erano reduci da due convincenti vittorie contro Recanatese e Carrarese senza nemmeno subire una rete.

Dall’altro lato invece c’è un’Alessandria che nelle ultime due gare ha collezionato appena un punto col pari contro la Fermana e il ko interno per 0-1 contro il Siena. In mezzo c’è stato anche uno scivolone molto pesante a livello psicologico, l’eliminazione dalla Coppa Italia di categoria col ko contro il Renate. I grigiorossi non hanno saputo sfruttare il vantaggio di giocare in casa perdendo per 0-2. (MF)

FIORENZUOLA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorenzuola Alessandria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione dI Fiorenzuola Alessandria sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Fiorenzuola Alessandria, in diretta sabato 26 novembre 2022 alle ore 14.30 presso il velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie C. Dopo l’exploit che li aveva portati in testa alla classifica del girone B, i piacentini sono scesi perdendo nell’ultimo match di Pontedera, terzo ko nelle ultime 5 partite di campionato col Fiorenzuola ora a 24 punti, comunque lontano solo 3 lunghezze dalla Reggiana prima.

Classifica molto schiacciata ai piani alti del girone B, resta attardata in zona play out invece l’Alessandria, quintultima a 12 punti in coabitazione col Montevarchi dopo l’ultima sconfitta in casa contro il Siena, con i Grigi secondo peggior attacco del girone, solo un gol in più della Vis Pesaro peggior reparto offensivo del raggruppamento con 7 reti messe a segno nelle prime 14 partite del torneo.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Alessandria, match che andrà in scena al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Luca Tabbiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Battaiola, Danovaro, Quaini, Potop, Oddi, Stronati, Fiorini, Oneto, Sartore, Mastroianni, Morello. Risponderà l’Alessandria allenata da Fabio Rebuffi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Marietta, Podda, Checchi, Sini, Nunzella, Nichetti, Speranza, Rota, Galeandro, Lombardi, Martignago.

FIORENZUOLA ALESSANDRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorenzuola Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo dell’Alessandria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











