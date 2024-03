Diretta/ Fiorenzuola Atalanta U23, streaming video tv: riscatto casalingo? (Serie C, 11 marzo 2024)

DIRETTA FIORENZUOLA ATALANTA U23, OSPITI IN GRAN FORMA

La diretta Fiorenzuola Atalanta U23, in programma lunedì 11 marzo alle ore 20:45, racconta della 31esima giornata di Serie C Girone A. I padroni di casa hanno vinto solamente la sfida con la Pergolettese nelle ultime cinque. Per il resto, sconfitte contro Legnago e Triestina più i due pareggi con Pro Vercelli e Virtus Verona.

L’Atalanta U23 sta sicuramente vivendo un periodo migliore essendo imbattuta da sei partite consecutive. L’ultima sconfitta è quella col Vicenza del 10 febbraio, da quel momento le vittorie con Albinoleffe, Alessandria e Lumezzane più i pareggi contro Renate, Legnago e Novara hanno fatto smuovere e di parecchio la classifica orobica.

FIORENZUOLA ATALANTA U23, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Fiorenzuola Atalanta U23 sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Fiorenzuola Atalanta U23 sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

FIORENZUOLA ATALANTA U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Atalanta U23 vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. Tra i pali Sorzi, retroguardia composta da Sussi, Potop, Bondioli e Maffei. Oneto e Di Gesù le due mezzali con Mora regista. Davanti D’Amico, Alberti e Bocic.

L’Atalanta U23 scenderà invece in campo col 3-4-2-1. In porta Pardel, terzetto arretrato composto da Berto, Varnier e Bonfanti. Il centrocampo sarà formato da Palestra, Gyabuaa, Panada e Ceresoli con Jimenez e Capone trequartisti alle spalle di Vlahovic.

FIORENZUOLA ATALANTA U23, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Fiorenzuola Atalanta U23 favorita la squadra ospite a 1.99. Secondo sisal, l’1 è a 3.70 mentre la X a 3.15.

L’Over 2.5 è dato a 2.15 contro l’Under a 1.61. Si conclude il capitolo dedicato alle scommesse con Gol e No Gol rispettivamente a 1.90 e 1.79.

