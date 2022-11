Diretta Fiorenzuola Carrarese/ Streaming video tv: scontro diretto (Serie C)

DIRETTA FIORENZUOLA CARRARESE: PARTITA COMBATTUTA!

Fiorenzuola Carrarese, in diretta domenica 13 novembre 2022 alle ore 14.30 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del girone B di Serie C. Uno scontro diretto in zona playoff, nella speranza di agguantare la vetta detenuta da Cesena e Virtus Entella.

Diretta/ Carrarese Fermana (risultato finale 2-0): gol di Schiavi e Samele!

La Fiorenzuola ha raccolto 21 punti nelle prime dodici giornate, frutto di sette vittorie e cinque sconfitte. Dopo tre ko di fila, i rossoneri nell’ultimo turno hanno superato 0-1 la Recanatese. La Carrarese, invece,è a quota 22 punti, raccolti grazie a sette vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Gialloblu reduci da due vittorie di fila: 0-1 contro il Rimini e 2-0 contro la Fermana.

DIRETTA/ Recanatese Fiorenzuola (risultato finale 0-1): la decide Morello

FIORENZUOLA CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorenzuola Carrarese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA CARRARESE

Qualche nodo da sciogliere in vista della diretta Fiorenzuola Carrarese, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 4-3-3: Battaiola, Danovaro, Quaini, Potop, Oddi, Di Gesu, Fiorini, Stronati, Sartore, Mastroianni, Morello. Passiamo adesso alla compagine toscana, schierata con il consueto 3-5-2: Satalino, Marino, D’Ambrosio, Imperiale, Cicconi, Della Latta, Schiavi, Cerretelli, Coccia, Energe, Giannetti.

DIRETTA/ Rimini Carrarese (risultato finale 0-1): la decide D'Ambrosio

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Quote molto equilibrate per la diretta Fiorenzuola Carrarese. Andiamo a conoscere i numeri delle scommesse dell’agenzia Eurobet: la vittoria della Fiorenzuola è a 2,45, il pareggio è quotato 3,00, mentre il successo della Carrarese è a 2,85. L’Under 2,5 è a 1,60, mentre l’Over 2,5 è a 2,20. Equilibratissime anche le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,87 e 1,83.











© RIPRODUZIONE RISERVATA