Diretta Fiorenzuola FeralpiSalò/ Streaming video tv: obiettivi diversi (Serie C)

DIRETTA FIORENZUOLA FERALPISALÒ: SFIDA EQUILIBRATA!

Fiorenzuola FeralpiSalò, in diretta dallo Stadio comunale di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), si giocherà oggi, martedì 21 dicembre 2021, con fischio d’inizio fissato alle ore 18.00 per la ventesima giornata del girone A del campionato di Serie C, che sarà curiosamente l’ultima dell’anno solare 2021 e la prima del girone di ritorno. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire che la diretta di Fiorenzuola FeralpiSalò metterà di fronte due squadre con obiettivi molto diversi, ma altrettanto importanti: 20 punti per i padroni di casa emiliani, 36 per gli ospiti lombardi.

Il Fiorenzuola arriva da un pareggio per 1-1 sul campo della Giana Erminio, che lascia i piacentini in una situazione delicatissima di classifica, in bilico tra la salvezza e la zona playout, ma volendo essere ottimisti anche vicino alla zona playoff, perché la classifica è ancora cortissima. La FeralpiSalò arriva invece dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Renate, ma i bresciani sono comunque quarti e puntano a ripartire subito per consolidarsi ai vertici. Che cosa succederà dunque in Fiorenzuola FeralpiSalò?

DIRETTA FIORENZUOLA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorenzuola FeralpiSalò sarà disponibile su televisori connessi ad Internet, perché la partita di Serie C sarà visibile in diretta streaming video tramite la piattaforma digitale Eleven Sports, su abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA FERALPISALÒ

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Fiorenzuola FeralpiSalò. Gli emiliani di Luca Tabbani potrebbero scendere in campo secondo questo modulo 4-3-3: Battaiola in porta; Potop, Ferri, Varoli e Guglieri davanti a lui nella difesa a quattro; a centrocampo il possibile terzetto con Currarino, Nelli e Zaccariello; infine nel tridente offensivo ipotizziamo titolari Giani, Maffei e Tommasini.

La risposta della FeralpiSalò di Stefano Vecchi dovrebbe invece concretizzarsi in un possibile modulo 4-3-1-2 con questi titolari: Liverani in porta; i quattro difensori Salines, Damonte, Bacchetti e Brogni davanti a lui; a centrocampo il terzetto con Hergheligiu, Carraro e Balestrero; infine in attacco il trequartista Di Molfetta alle spalle delle due punte Miracoli e Luppi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Fiorenzuola FeralpiSalò in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Si potrebbe annunciare una partita equilibrata: il segno 2 parte leggermente favorito ed è quotato a 2,50, mentre il segno 1 e il segno X ripagherebbero entrambi 2,95 volte la posta in palio per gli scommettitori che crederanno nel successo emiliano o nel pari.

