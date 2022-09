Diretta Fiorenzuola Fermana/ Streaming video tv: partita equilibrata (Serie C)

DIRETTA FIORENZUOLA FERMANA: PARTITA COMBATTUTA

La diretta di Fiorenzuola Fermana rappresenterà l’esordio nel campionato di Serie C 2022/23 per le due squadre, che si affronteranno a partire dalle 14.30 sul campo dello Stadio Comunale di Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza. Il match in questione è inedito rispetto allo scorso anno, dato che i rossoneri in quella occasione si trovavano nel Girone A. Adesso invece entrambe si sono incontrate in quello B.

Diretta/ Viterbese Fermana (risultato finale 2-0): Leoni salvi, Canarini in Serie D

La Fiorenzuola lo scorso anno da parte sua ha ottenuto una salvezza tranquilla, piazzandosi al quattordicesimo posto della classifica, e adesso magari spera di puntare a qualcosa di più. Non può dire lo stesso invece la Fermana, che ha ottenuto la permanenza nella categoria per un soffio. I gialloblù hanno disputato i play-out da penultimi, ma hanno avuto la meglio sulla Viterbese. Adesso l’obiettivo è cercare di fare di meglio, in modo da evitare un finale di campionato al cardiopalma.

RISULTATI SERIE C/ Andata playout: colpo Trento, bene Pistoiese e Paganese

DIRETTA FIORENZUOLA FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Fiorenzuola Fermana, valida per la prima giornata del campionato di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto Rai Sport non ha inserito il match nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Fiorenzuola Fermana esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaformache ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

Diretta/ Fermana Viterbese (risultato finale 1-0): decisiva la rete di Kyeremateng!

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA FERMANA

È possibile trarre degli indizi sulle probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Fermana esclusivamente da quelle che sono state le ultime amichevoli estive delle due squadre, dato che entrambe non hanno ancora esordito in partite ufficiali. I rossoneri di Luca Tabbiani hanno effettuato ben cinque test. In tutti ha utilizzato il 4-3-3. In virtù degli infortuni, dunque, ecco quale potrebbe essere l’undici titolare: Battaiola; Danovaro, Bondioli, Potop, Yabre; Oneto, Fiorini, Stronati; Mamona, Mastroianni, Morello.

I gialloblù del tecnico Stefano Protti invece nelle scorse settimane hanno provato uno schieramento con il 4-3-3. È per questo motivo che la squadra ospite, a specchio rispetto agli avversari, potrebbe essere così disposta in campo: Nardi; De Pascalis, Pellizzari, Carosso, De Nuzzo; Graziano, Giandonato, Scorza; Tulissi, Cardinali, Gkertsos.

QUOTE FIORENZUOLA FERMANA

Le quote della diretta Fiorenzuola Fermana, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, preannunciano un match i cui favori pendono leggermente per i rossoneri. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta infatti a 1.98. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 3.90. Il pari, con il segno X, è quotato infine a 3.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA