DIRETTA/ Fiorenzuola Giana Erminio (risultato 0-2) video tv: gol Fumagalli al 56′ (Serie C, 26 novembre 2023)

DIRETTA FIORENZUOLA GIANA ERMINIO (RISULTATO LIVE 0-2): GOL, RADDOPPIO DI FUMAGALLI AL 56′!

Allo stadio-velodromo “Attilio Pavesi” si gioca oramai da 25 minuti il secondo tempo del match che questo pomeriggio vede di fronte il Fiorenzuola padrone di casa e la Giana Erminio: dopo che la prima, soporifera frazione si era conclusa a sorpresa sullo 0-1 col vantaggio in extremis della formazione lombarda, in questa ripresa (che ha visto intanto un solo cambio nell’intervallo: fuori Oneto e dentro Stronati tra le fila rossonere) arriva pure il raddoppio dei ragazzi di Chiappella.

Infatti, col minimo sforzo, i biancazzurri sembrano ora in grado di tornare da questa trasferta col bottino pieno: è il minuto 56 quando Fumagalli, tra i migliori dei suoi, dopo una chance per il raddoppio capitata a Lamesta, segna con un gran destro da fuori area con l’aiuto anche della traversa: 0-2 e Fiorenzuola ora al tappeto! Con soli 20 giri di orologio al termine della gara, pare adesso improbabile che la Giana butti via due reti di vantaggio. La reazione emiliana arriva comunque al 64′ con un tiro di Alberti: conclusione fuori, mentre Fumagalli poco dopo sfiora il bis co Sorzi che ci mette una provvidenziale pezza (69′). (agg. di R. G. Flore)

FIORENZUOLA GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Fiorenzuola Giana Erminio sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fiorenzuola Giana Erminio in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

FINE 1° TEMPO: GOL, FALL LA SBLOCCA AL 39′!

Allo stadio-velodromo “Attilio Pavesi” si è concluso da poco il primo tempo del match tra il Fiorenzuola padrone di casa e la Giana Erminio: e proprio in coda a una sfida che pareva bloccata e in cui c’era davvero poco da segnalare, ecco arrivare il primo, vero squillo. Infatti dopo una chance lombarda in avvio con Fumagalli, erano i rossoneri emiliani a fare la partita pure senza mai rendersi pericolosi. L’unico pericolo portato all’estremo difensore ospite Zacchi era un colpo di testa di Omoregbe (31’) a cui replicava un calcio piazzato di Franzoni (35’) sopra la traversa.

Poi, il lampo: è il minuto 39 quando Caferri, scatenato, fa tutto da solo sulla destra e poi crossa per Fall che di testa fulmina Sorzi: 0-1 e Giana Erminio in vantaggio! Appuntamento ora al secondo tempo per vedere se il Fiorenzuola riuscirà almeno a pareggiare oppure se basterà un solo gol agli ospiti per tornare da questa trasferta con i tre punti. (agg. di R. G. Flore)

1° TEMPO, CHANCE AL TIRO PER FUMAGALLI!

Allo stadio-velodromo “Attilio Pavesi” questo pomeriggio i padroni di casa del Fiorenzuola ospitano la Giana Erminio per una sfida che vale punti-salvezza nel girone B della Serie C: la formazione emiliana di Francesco Turrini, penultima con solo 11 punti, cerca lo sgambetto ai danni dei lombardi allenati da Andrea Chiappella, 12esimi e per ora in posizione rassicurante a quota 19. E dopo che si è giocata già mezz’ora del primo tempo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0 iniziale.

Il primo squillo arriva al 4’ con un tiro di Fumagalli tra gli ospiti (palla fuori), ma sarà una delle poche emozioni di questa frazione: invece tra le fila rossonere si fa fatica a imbastire azioni pericolose dalle parti del numero uno ospite Zecchi anche se va annotato come, di fatto, sin dal fischio d’avvio il pallino del gioco sia sempre stato in mano alla squadra del Fiorenzuola, ma in modo poco efficace tanto che la difesa ospite sta controllando bene senza particolari affanni. (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI GIOCA!

La diretta della sfida tra Fiorenzuola Giana Erminio mette l’una contro l’altra due formazioni che in classifica si trovano rispettivamente e diciannovesimo e decimo posto. Padroni di casa che hanno bisogno di punti nel tentativo di allontanarsi dalle zone più calde della classifica. I punti raccolti fino a questo momento sono soltanto 10 con il penultimo posto a rappresentare la propria stagione. Fiorenzuola che rappresenta la difesa più battuta del campionato con 27 gol subiti. I gol realizzati sono invece 13. Il miglior marcatore risulta essere Alberti con quattro reti in campionato. Ospiti che possono vantare ben due calciatori a quota sei in campionato: stiamo ovviamente parlando di Fall e Fumagalli. I due calciatori stanno contribuendo al grande attacco da parte del Giana Erminio. Con 21 gol totali la formazione ospite sigla classifica come la quinta squadra più prolifica di questo campionato. Da evidenziare anche il dato difensivo con 23 gol subiti, rappresentando la terza squadra ad aver preso più gol. Una vittoria oggi potrebbe significare distaccare le squadre sotto in classifica nel tentativo di scappare verso il treno che porta ai play off. (Marco Genduso)

FIORENZUOLA GIANA ERMINIO: DUE TESTA A TESTA

Appena due i testa a testa della diretta Fiorenzuola Giana Erminio. Entrambi sono stati giocato nella stagione 2021/2022 per la 19esima e 38esima giornata di Serie C Girone A. L’andata era finita 1-1 in virtù delle reti di Nelli per i rossoneri e Palazzolo per i biancoazzurri. Al ritorno nonché all’ultima giornata di campionato, si impose la Giana Erminio con una rete per tempo, Acella e Corti su calcio di rigore. Per analizzare meglio la partita, dato che non abbiamo molti precedenti, diamo un’occhiata alle recenti prestazioni di ambedue le squadra.

FIORENZUOLA GIANA ERMINIO: CALCIO D’INIZIO ALLE 14!

Fiorenzuola Giana Erminio, in diretta domenica 26 novembre 2023 alle ore 14.00 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Il Fiorenzuola si trova attualmente al diciannovesimo posto nel Girone A di Serie C, avendo raccolto 10 punti in 14 partite. La squadra di mister Francesco Turrini sta attraversando un periodo di forma negativo dopo un inizio promettente con 6 punti nelle prime cinque giornate. Tuttavia, nei successivi 9 incontri di campionato, il Fiorenzuola ha ottenuto solo una vittoria, un pareggio e ha subito sette sconfitte, compromettendo la sua posizione in classifica. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Pro Patria, la squadra spera di invertire il trend in questo match casalingo.

La Giana Erminio si trova attualmente al decimo posto nel Girone A di Serie C, avendo accumulato 18 punti in 14 partite. La squadra di mister Andrea Chiappella sta vivendo un buon avvio di stagione dopo la promozione dalla Serie D pochi mesi fa. Dopo una vittoria iniziale per 1-2 contro la Pro Patria, la Giana ha attraversato un periodo di cinque partite senza vittorie. Tuttavia, con due successi consecutivi contro Virtus Verona e in trasferta contro l’Alessandria, la Giana ha perso solo contro il Padova, capolista del girone, nelle ultime sei giornate di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Giana Erminio, match che andrà in scena al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Francesco Turrini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sorzi, Silvestro, Potop, Bondioli, Sussi; Nelli, Musatti, Di Quinzio; Morello, Ceravolo, Anelli. Risponderà la Giana Erminio allenata da Andrea Chiappella con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Zacchi; Previtali, Ferrante, Minotti; Caferri, Marotta, Pinto, Messaggi, Franzoni; Fumagalli, Fall.

FIORENZUOLA GIANA ERMINIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorenzuola Giana Erminio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Giana Erminio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











