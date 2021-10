Diretta Fiorenzuola Lecco/ Streaming video tv: ospiti lanciati (Serie C)

Fiorenzuola Lecco, in diretta dallo stadio Comunale della città emiliana, è la partita in programma alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 3 ottobre 2021, per la settima giornata del girone A di Serie C. Verso la diretta di Fiorenzuola Lecco possiamo ricordare che i padroni di casa arrivano da una sconfitta comunque più che dignitosa sul campo della capolista Padova, una buona prestazione per il Fiorenzuola che ha 5 punti in classifica e dunque sembra destinato a lottare per la salvezza, anche se ha dimostrato di essere una buona formazione.

DIRETTA/ Lecco Pro Patria (risultato finale 3-0): Blucelesti arrembanti

Sulla carta tuttavia il Lecco ha qualcosa in più, come dimostrano i ben 12 punti in classifica per i lombardi, che arrivano dalla netta vittoria per 3-0 contro la Pro Patria nel derby lombardo in turno infrasettimanale. Oggi il Lecco è atteso da una trasferta non facile ma comunque alla portata, che potrebbe lanciare gli uomini di Zironelli nei quartieri altissimi della classifica: che cosa succederà in Fiorenzuola Lecco?

Diretta/ Padova Fiorenzuola (risultato finale 2-1): Ceravolo, doppietta decisiva!

DIRETTA FIORENZUOLA LECCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Fiorenzuola Lecco non è una di quelle disponibili per questa settima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Fiorenzuola Seregno (risultato finale 2-3) streaming: la decide Cocco

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA LECCO

Adesso è giunto il momento di scoprire le probabili formazioni per Fiorenzuola Lecco. I padroni di casa potrebbero proporre un modulo 4-3-3 con Battaiola tra i pali; i quattro difensori potrebbero essere Potop, Cavalli, Ferri e Dimarco; a centrocampo ecco il terzetto composto da Nella, Currarino e Palmieri; infine in attacco il tridente del Fiorenzuola potrebbe essere formato da Mamona, Tommasini e Bruschi.

La risposta del Lecco invece potrebbe affidarsi a un modulo 3-4-3 con questi possibili titolari: Pissardo in porta; Merli Sala, Marzorati ed Enrici nella difesa a tre davanti a lui; a centrocampo la linea a quattro con Celjak, Masini, Lora e Zambataro; infine il tridente d’attacco composto da Tordini, Mastroianni e Iocolano.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Fiorenzuola Lecco, in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. Partono leggermente favoriti gli ospiti, infatti il segno 2 è quotato a 2,30 mentre poi si sale a quota 3,05 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,15 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria del Fiorenzuola.



© RIPRODUZIONE RISERVATA