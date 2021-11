Diretta/ Fiorenzuola Legnago Salus streaming video tv: dopo un ko (Serie C)

DIRETTA FIORENZUOLA LEGNAGO SALUS: VOGLIA DI RIPARTIRE

Fiorenzuola Legnago Salus, in diretta domenica 28 novembre 2021 alle ore 17.30 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di andata del campionato di Serie C. Entrambe le formazioni tornano in campo dopo un ko subito in campionato. Il Fiorenzuola resta una lunghezza sopra la zona play out pur avendo lasciato tutta la posta in palio in casa della Juventus U23 nell’ultima sfida disputata.

Diretta/ Legnago Salus Triestina (risultato finale 0-2): la chiude Litteri!

Il Legnago Salus è indietro 2 lunghezze rispetto ai diretti avversari di giornata, la difesa della formazione veneta continua a fare acqua con ben 30 gol incassati in 15 partite, alla media di 2 a partita, e l’ultima sconfitta interna contro la Triestina è stata la quarta nelle ultime cinque partite disputate in campionato dal Legnago, che sta vanificando quello che era stato un avvio di campionato più che incoraggiante nel girone A.

Diretta/ Juventus U23 Fiorenzuola (risultato finale 2-1): decisivo Aké con due gol!

DIRETTA FIORENZUOLA LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorenzuola Legnago Salus non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Pro Vercelli Legnago Salus (risultato finale 0-1): colpaccio veneto!

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA LEGNAGO SALUS

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Legnago Salus, match che andrà in scena al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Luca Tabbiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Battaiola; Olivera, Ferri, Cavalli, Guglieri; Nelli, Fiorini, Currarino; Mamona, Oneto, Bruschi. Risponderà il Legnago Salus allenato da Giovanni Colella con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Gasparini; Bondioli, Milani, Ambrosini; Antonelli, Salvi, Yabre, Pitzalis; Ciccone, Sgarbi; Buric.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Legnago Salus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA