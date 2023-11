DIRETTA/ Fiorenzuola Mantova video streaming tv: lombardi ok nei precedenti (Serie C, 11 novembre 2023)

DIRETTA FIORENZUOLA MANTOVA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Fiorenzuola Mantova presenta ben 15 incontri giocati nel passato di queste due formazioni. Il bilancio sorride al Mantova con 5 vittorie ottenute a confronto delle 2 della formazione di casa. Nelle restanti 8 sono terminati in pareggio che, quindi, rappresenta la maggiore fetta di risultati avvenuti tra queste due formazioni. I gol realizzati dalla formazione di casa contro il Mantova risultano essere 16 mentre quelli realizzati dagli ospiti contro la Fiorenzuola 24. Restando in tema marcatori il miglior cannoniere all’interno di questa sfida risulta essere l’attaccante Silvio Della Giovanna che è andato in rete in ben 5 occasioni contro la Fiorenzuola, vestendo la maglietta del Mantova.

Tra le partite da segnalare c’è sicuramente il 3-3 del novembre 2019. Vantaggio Fiorenzuola con la rete di Boilini, pareggio Mantova con Altinier e nuovo sorpasso dei rossoneri con Tognoni. Mantova che riuscì a pareggiare e sorpassare grazie alle reti di Lisi e Scotto ma che dovettero arrendersi al pari firmato da Arrondini. L’ultima sfida giocata tra le due formazioni risulta essere quella del 13 Marzo 2022, terminata con il risultato di 1-1. (Marco Genduso)

FIORENZUOLA MANTOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Fiorenzuola Mantova sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fiorenzuola Mantova in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Fiorenzuola Mantova, in diretta sabato 11 novembre 2023 alle ore 16.15 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Il Fiorenzuola, nonostante i miglioramenti evidenti in termini di prestazione, attenzione e organizzazione in campo sotto la nuova guida tecnica, continua a vivere una fase difficile in termini di risultati. Con tre sconfitte nelle ultime quattro partite, di cui l’ultima a Bergamo contro l’Atalanta U23, si trova attualmente al terzultimo posto in classifica con 9 punti.

La sfida contro il Mantova di mister Possanzini si presenta come un banco di prova impegnativo. I lombardi arrivano al Pavesi in testa alla classifica con una straordinaria forma recente, con 4 vittorie consecutive (l’ultima contro la Pergolettese per 4-1) e numeri notevoli: 5 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 6 partite. Il Mantova vanta il secondo miglior attacco (dopo la Triestina) e la seconda miglior difesa dopo il Padova.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA MANTOVA

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Mantova, match che andrà in scena al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Francesco Turrini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sorzi; Gentile, Potop, Bondioli, Sussi; Di Gesù, Nelli, Stronati; Anelli, Alberti, Morello. Risponderà il Mantova allenato da Davide Possanzini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Festa; Redaelli, Brignani, Cavalli, Celesia; Bragantini, Burrai, Trimboli; Galuppini, Mensah, Monachello.

FIORENZUOLA MANTOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorenzuola Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Mantova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.











