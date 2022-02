DIRETTA/ Fiorenzuola Padova video streaming tv: all’andata l’unico precedente

DIRETTA FIORENZUOLA PADOVA: TESTA A TESTA

Manca poco alla diretta di Fiorenzuola Padova, noi vogliamo parlare di questa partita anche dal punto di vista dei suoi precedenti ma ci accorgiamo subito che il discorso è breve: prima di questo campionato infatti le due squadre non si erano mai affrontate in partite ufficiale. Per avere allora un testa a testa bisogna tornare al 29 settembre: naturalmente si giocava all’Euganeo, casa del Padova, era la sesta giornata di andata nel girone A di Serie C e i biancoscudati avevano rispettato il pronostico, vincendo 2-1. Tuttavia, non era stato un successo facile e scontato: il primo tempo si era concluso con il Fiorenzuola in vantaggio grazie al tiro da fuori di Luca Ferri.

Poi, era arrivato il riscatto chiamato dal veterano: Fabio Ceravolo aveva prima pareggiato con un tap-in sotto misura e poi, a 10 minuti dal termine, Ronaldo Pompeu da Silva si era procurato un calcio di rigore che lo stesso Ceravolo aveva trasformato. Doppietta e vittoria del Padova, in quella che è stata la prima sfida di sempre tra Massimo Pavanel e Luca Tabbiani che oggi tornano a incrociarsi in questo duello tra allenatori, con il secondo che allena il Fiorenzuola da quasi tre anni e spera ora di fare un ulteriore salto di qualità. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FIORENZUOLA PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorenzuola Padova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

OSPITI FAVORITI!

Fiorenzuola Padova, in diretta sabato 5 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso il Velodromo Pavesi di Fiorenzuola sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. Guai a fermarsi per i biancoscudati che continuano a inanellare successi, l’ultimo in casa della Pergolettese è stato il quinto consecutivo tra Coppa e campionato, ma nonostante questo si trovano ancora a -5 di un Sudtirol che continua ad avanzare a ritmi forsennati.

Il Fiorenzuola è reduce da due pareggi consecutivi in trasferta, il primo in casa del Seregno e il secondo in casa del Renate. Punti esterni preziosi che lasciano i piacentini fuori dalla zona play out, anche se alle spalle del Fiorenzuola le concorrenti continuano a correre. Nel match d’andata allo stadio Euganeo il Fiorenzuola ha dato filo da torcere al Padova che è riuscito comunque ad avere la meglio, 2-1 con reti di Ceravolo che con la sua doppietta ha ribaltato l’iniziale vantaggio di Ferri.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA PADOVA

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Padova, match che andrà in scena al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Luca Tabbiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Battaiola; Fracassini, Potop, Cavalli, Dimarco; Stronati, Nelli, Piccinini; Mamona, Mastroianni, Oneto. Risponderà il Padova allenato da Massimo Pavanel con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Kirwan, Ajeti, Pelagatti, Gasbarro; Hraiech, Ronaldo, Settembrini; Jelenic, Santini, Bifulco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorenzuola Padova al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.

