DIRETTA/ Fiorenzuola Pergolettese (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 8 ottobre 2023)

La diretta della sfida Fiorenzuola Pergolettese pone di fronte due formazioni che si ritrovano distanziate da appena 1 punto in classifica. Padroni di casa che si posizionano al sedicesimo posto in classifica con sei punti collezionati in altrettante sfide. Il numero 6 è ricorrente per la formazione di casa, avendo realizzato altrettanti gol e subendone il doppio. Con 6 gol realizzati e 12 subiti, la Fiorenzuola si presenta come la seconda peggiore difesa dell’intero campionato di Serie C girone A.

In zona gol da attenzionare ben tre calciatori che hanno realizzato due gol l’uno, non che gli unici. Stiamo parlando di Gonzi, Ceravolo e Alberti. Gialloblù che hanno realizzato 7 gol e subiti 6 in campionato. Per la formazione ospite dodicesimo posto in campionato con 7 punti collezionati dalla prima giornata. La vittoria manca dal 19 settembre, data in cui ha trionfato contro la triestina con il risultato di 2-1, grazie alle reti firmate da Guiu e Carasani. (Marco Genduso)

FIORENZUOLA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorenzuola Pergolettese sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fiorenzuola Pergolettese in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

FIORENZUOLA PERGOLETTESE: GARA EQUILIBRATA

La diretta Fiorenzuola Pergolettese, in programma domenica 8 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone A. Di fronte due squadre che hanno come obiettivo la salvezza: da un lato gli emiliani che hanno ottenuto sei punti ma si presentano a questa sfida dopo la brutta sconfitta sul campo della Pro Vercelli; dall’altro i lombardi, al momento a quota sette in graduatoria, ma reduci da due stop di fila.

FIORENZUOLA PERGOLETTESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Fiorenzuola Pergolettese, sfida in programma domenica 8 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda. In casa emiliana mister Andrea Bonatti, nel consueto 4-2-3-1, darà spazio a Morello, Stronati e Gonzi alle spalle dell’unica punta Alberti. Qualche dubbio sulla corsia destra dove Silvestro potrebbe far spazio a Oddi. Per quanto riguarda gli ospiti allenati da mister Matteo Abbate, invece, solito 3-5-2 con Caccavo e Guiu Villanova a comporre il tandem offensivo. Sulle corsie laterali spazio a due tra Felicioli, Bariti e Lambrughi.

FIORENZUOLA PERGOLETTESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Fiorenzuola Pergolettese danno per favorita la squadra lombarda con il segno 2 proposto a 2.50. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria degli arancio-neri è dato a 2.75 mentre il pareggio si gioca a 3.15.











