Diretta/ Fiorenzuola Pontedera streaming video tv: gara da play-off (Serie C)

DIRETTA FIORENZUOLA PONTEDERA: EMILIANI IN CALO

Fiorenzuola Pontedera, in diretta alle ore 17.30 di sabato 18 marzo 2023 allo stadio “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda, è una gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C, girone B.

Sfida dal gusto play-off con i padroni di casa che, dopo un buon momento, sembrano aver tirato i remi in barca (pesante la sconfitta nel turno infrasettimanale contro la Carrarese) e devono inseguire un posto nella post season. I toscani, invece, stazionano in zona play-off e arrivano a questa sfida dopo aver fermato la capolista Reggiana sul pareggio.

FIORENZUOLA PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorenzuola Pontedera non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Fiorenzuola Pontedera sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

FIORENZUOLA PONTEDERA: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Pontedera. Partiamo dalla formazione di casa dove mister Luca Tabbiani si affiderà al solito 4-3-3 ma dovrà fare a meno dell’infortunato Di Gesù. Da valutare anche le condizioni di Danovaro, uscito malconcio dalla sfida di martedì. Sarà, invece, regolarmente al suo posto nel cuore del centrocampo Fiorini mentre nel tridente spazio a Sereni, Giani e Sartore. In casa Pontedera sicura l’assenza di Martinelli, squalificato. In dubbio la presenza di Catanese che, in caso di forfait, dovrebbe essere rimpiazzato da Guidi. Per Max Canzi, quindi, rodato 3-4-1-2 con Benedetti a sostegno delle due punte.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Fiorenzuola Pontedera. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.20, il pareggio è dato a 3.00 mentre la vittoria ospite paga 2.80 volte la posta.











