DIRETTA/ Fiorenzuola Pro Patria video streaming tv: ci sono sette precedenti (Serie C, 23 marzo 2024)

FIORENZUOLA PRO PATRIA: TESTA A TESTA

Ci siamo, la diretta Fiorenzuola Pro Patria sta finalmente per iniziare. Diamo uno sguardo ai sette testa a testa della storia di queste due squadre per capirne di più. Fin qui, le vittorie della Pro Patria sono state 4 con 2 pareggi e un solo successo del Fiorenzuola, quest’ultimo datato 2021 e ottenuto in trasferta.

FIORENZUOLA PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Fiorenzuola Pro Patria sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fiorenzuola Pro Patria e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Fiorenzuola Pro Patria, in diretta sabato 23 marzo 2024 alle ore 14.00 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, sarà una sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. Piacentini a caccia di una scossa definitiva per la loro classifica, dopo l’importante pari a Vicenza ottenuto in extremis con un gol nel recupero. Fiorenzuola sempre terzultimo e ci sono ancora 5 lunghezze da recuperare per puntare alla salvezza diretta senza passare dai play out.

La Pro Patria è invece a braccetto a quota 42 punti con il Lumezzane, squadre che occupano il nono e il decimo posto in classifica al confine della zona play off. Dopo due vittorie consecutive i bustocchi sono stati costretti a una frenata nell’ultimo turno di campionato disputato, perdendo in casa proprio contro il Vicenza. Alla Pro Patria serve maggiore continuità per trovare il passo giusto e candidarsi definitivamente a un piazzamento per la post season.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Pro Patria, match che andrà in scena al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Luca Tabbiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sorzi; Sussi, Bondioli, Potop, Maffei; Di Gesù, Nelli, Oneto; D’Amico, Ceravolo, Morello. Risponderà la Pro Patria allenata da Riccardo Colombo con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Mangano, Minelli, Moretti, Saporetti, Somma, Ferri, Nicco, Ndrecka, Curatolo, Pitou, Castelli.

FIORENZUOLA PRO PATRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorenzuola Pro Patria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











