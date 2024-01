DIRETTA/ Fiorenzuola Pro Sesto (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie C, 13 gennaio 2024)

DIRETTA FIORENZUOLA PRO SESTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per cominciare la diretta Fiorenzuola Pro Sesto. Andiamo dunque a vedere i testa a testa di questa sfida. Questa sarà la sedicesima gara tra le due formazioni con 5 vittorie biancoblu, 4 degli emiliani e 6 pareggi. Gli ultimi due scontri sono terminati con lo stesso risultato, ma esito diverso. Il più recente è stato il 3-1 per la Pro Sesto con reti di Arras su rigore, Barranca e Basilli mentre nel 2022 il 3-1 fu in favore dei rossoneri. Gol decisivi di Mastroianni nel primo tempo e Palmieri più Arrondini nella ripresa.

Fiorenzuola e Pro Sesto si sono sempre sfidate in Serie C, ad eccezione della stagione 2015/2016 dove entrambe militavano nel Girone B di Serie D. Nella quarta divisione del calcio italiano il bilancio è dalla parte della Pro Sesto con un successo per 1-0 e un pari interno per 1-1. I rossoneri invece vincono la sfida dei gol segnati con 18 reti contro 16. La striscia positiva più lunga è quella del Fiorenzuola tra il 1994 e 1995 con ben tre vittorie consecutive. Se vogliamo analizzare l’imbattibilità, sempre in quel periodo, i rossoneri non persero per 6 match di fila. (aggiornamento di Christian Attanasio)

FIORENZUOLA PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Fiorenzuola Pro Sesto sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fiorenzuola Pro Sesto e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Fiorenzuola Pro Sesto, in diretta sabato 13 gennaio 2024 alle ore 18.30 presso il velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Attualmente al penultimo posto con 14 punti e terzultimo con 16, Fiorenzuola e Pro Sesto sono le sole squadre del girone che non hanno ottenuto vittorie nelle ultime cinque giornate. In questo periodo, entrambe le squadre hanno raccolto solo un punto, col Fiorenzuola battuto dal Renate nell’ultima sfida.

Tra le ultime quattro della classifica, la Pro Sesto (caduta in casa con la Pergolettese nell’ultimo match) è l’unica squadra che non ha cambiato allenatore dall’inizio della stagione. Nonostante il deludente rendimento, Parravicini continua ad allenare, sebbene a Sesto San Giovanni nessuno si aspettasse di replicare l’exploit della scorsa stagione (4° posto e eliminazione al primo turno nazionale dei playoff contro il Vicenza). Il Fiorenzuola ha visto il ritorno in panchina di Luca Tabbiani, il terzo allenatore della stagione. Tuttavia, il suo nuovo debutto è coinciso con la sconfitta in casa contro il Renate.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA PRO SESTO

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Pro Sesto, match che andrà in scena al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Luca Tabbiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sorzi; Gentile, Bondioli, Cremonesi, Sussi; Di Gesù, Di Quinzio, Nelli; Gonzi, Alberti, Morello. Risponderà la Pro Sesto allenata da Francesco Parravicini con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Del Frate; Mapelli, Toninelli, Giorgeschi; D’Alessio, Gattoni, Bussaglia, Maurizii; Boscolo Chio, Bruschi, Sereni.

FIORENZUOLA PRO SESTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorenzuola Pro Sesto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Pro Sesto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.











