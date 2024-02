Diretta/ Fiorenzuola Pro Vercelli (risultato 1-1) video streaming tv: Rutigliano! (Serie C, 10 febbraio 2024)

DIRETTA FIORENZUOLA PRO VERCELLI (RISULTATO 1-1): LA RIPRENDE RUTIGLIANO!

Inizia il match tra Fiorenzuola e Pro Vercelli. Ci prova Maggio, Sorzi blocca. Iotti pericoloso, Cremonesi si salva in angolo. Occasione colossale per Gonzi che da solo in area di testa non trova la porta. Palla per Brogni in area, da due passi non riesce a superare Sassi, incredibile occasione. Ceravolo! La sblocca il Fiorenzuola! Sassi manca la sfera in uscita, a porta vuota sigla Ceravolo. Rutigliano! La riprende la Pro Vercelli! Pannitteri in mezzo per l’inserimento del centrocampista che supera Sorzi. (agg. Umberto Tessier)

FIORENZUOLA PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere sui vostri schermi la diretta di Fiorenzuola Pro Vercelli dovrete possedere un abbonamento alla tv satellitare di Sky, servirà anche l’acquisto del pacchetto Calcio per sbloccare i canali dal 251 in poi dove verrà trasmessa questa partita. In alternativa, con le medesime formalità, potrete seguirla anche sulla piattaforma di streaming online NowTv.

SI GIOCA

Aspettando insieme il fischio di inizio della diretta di Fiorenzuola Pro Vercelli, vi proponiamo una piccola lezione di storia per rivivere la rivalità nel corso degli anni delle due squadre. Il confronto è sviluppato in tre incontri ufficiali, con un netto vantaggio a favore della squadra piemontese. La Pro Vercelli infatti ha conquistato la vittoria in tutte e tre le partite, dimostrando una superiorità evidente nei confronti del Fiorenzuola. L’ultimo scontro tra le due squadre risale al 30 settembre scorso, quando la Pro Vercelli ha trionfato con un convincente punteggio di 4-1.

In quella partita, Nepi si è distinto come protagonista siglando una pregevole doppietta che ha contribuito significativamente al successo della sua squadra. La Pro Vercelli ha dominato la partita, mettendo a segno quattro gol complessivi, dimostrando la propria efficacia in fase realizzativa. Il Fiorenzuola, nonostante il risultato sfavorevole, ha cercato di reagire nei minuti finali con il gol di Alberti, che di fatto ha segnato il gol della bandiera per quella partita. (agg. Gianmarco Mannara)

LA PRESENTAZIONE

Mettiamoci comodi perché sta per iniziare un altro grande aperitivo calcistico con questa diretta di Fiorenzuola Pro Vercelli, fissata per oggi 10 febbraio 2024 alle ore 18:30 e ovviamente valevole per il 25esimo turno di Serie C girone A. I padroni di casa, reduci da una convincente vittoria per 2-0 contro il Trento, vorranno sicuramente fare il bis davanti ai propri tifosi, anche se l’avversario sulla carta sembra più ostico. Nonostante la vittoria nell’ultimo incontro, il Fiorenzuola si trova attualmente al 18º posto in classifica

Gli ospiti invece, occupano la quarta posizione e vorranno sicuramente ottenere tre punti facili sulla carta per consolidare la loro posizione in graduatoria. Dopo due pareggi consecutivi però, la Pro Vercelli sembra aver perso un po’ lo slancio che ha caratterizzato i piemontesi nella prima parte del campionato.

FIORENZUOLA PRO VERCELLI: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Fiorenzuola Pro Vercelli alle probabili formazioni del match, con la speranza di trovare i protagonisti che ci faranno saltare dalla sedia: Il modulo 4-3-3 scelto dal Fiorenzuola evidenzia una strategia più conservativa, con Mora a orchestrare il centrocampo mentre fa filtro aiutando i difensori e Ceravolo a guidare l’attacco

Dall’altro lato del campo invece, la Pro Vercelli schiera un modulo speculare ma decisamente più votato all’attacco, con Maggio, Nepi e Mustacchio a comporre il trio offensivo. I tre non aiutano molto in difesa ma sicuramente sanno il fatto loro quando si tratta di mettere il pallone in porta.

FIORENZUOLA PRO VERCELLI, LE QUOTE

Passiamo ora alle quote per la diretta di Fiorenzuola Pro Vercelli, guardandole sul sito di Bwin: il segno 1 che varrebbe la vittoria della squadra di casa è messo a 2,5 mentre il segno X ad indicare il pareggio, è quotato a 2,3. La vittoria della squadra piemontese, descritta con il segno 2, è data invece a 2.











