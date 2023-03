Diretta/ Fiorenzuola Recanatese streaming video tv: sfida delicata (Serie C)

DIRETTA FIORENZUOLA RECANATESE: PARTITA COMBATTUTA!

Fiorenzuola Recanatese, in diretta sabato 11 marzo 2023 alle ore 14.30 presso il velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie C. Sfida delicata tra due squadre ancora in difficoltà. Il Fiorenzuola è caduto ancora sul campo dell’Entella, non solo il vertice della classifica è ormai lontano ma i piacentini sono anche usciti dalla zona play out, al momento lontana 3 lunghezze.

Problemi anche per la Recanatese che nell’ultimo match si è fatta sorprendere in casa dall’Alessandria frenando dopo 4 risultati utili consecutivi, con i marchigiani che restano così solo a +2 dalla zona play out, costretti a guardarsi ancora le spalle. Le due squadre non si erano mai affrontate in un campionato professionistico prima del match d’andata del 5 novembre scorso, vinto di misura dal Fiorenzuola con il punteggio di 0-1 grazie a una rete messa a segno da Morello.

FIORENZUOLA RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Fiorenzuola Recanatese sarà possibile vederla sulla piattaforma Eleven Sports, detentrice da ormai diverse stagioni dei diritti dei match dei tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di abbonamento quindi bisognerà obbligatoriamente sottoscriversi scegliendo tra il pass per l’intera stagione oppure mensile. La diretta Fiorenzuola Recanatese sarà visibile in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA RECANATESE

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Recanatese, match che andrà in scena al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Luca Tabbiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Battaiola; Danovaro, Quaini, Bondioli, Dimarco; Currarino, Fiorini, Stronati; Sartore, Giani, Morello. Risponderà la Recanatese allenata da Giovanni Pagliari con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Fallani; Somma, Ferrante, Vona, Yabrè; Guadagni, Morrone, Alfieri, Foresta; Carpani, Mariliungo.

FIORENZUOLA RECANATESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorenzuola Recanatese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Recanatese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











