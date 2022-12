Diretta/ Fiorenzuola Rimini streaming video tv: Mastroianni vs Santini (Serie C)

DIRETTA FIORENZUOLA RIMINI: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Fiorenzuola Rimini, in diretta sabato 3 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato di Serie C. Scontro diretto in zona playoff tra due tra le squadre più interessanti del girone B della terza serie, grande spettacolo in vista.

La Fiorenzuola è sesta con 28 punti in sedici partite, frutto di nove vittorie, un pareggio e sei sconfitte. La formazione di casa è reduce dalla vittoria per 0-1 sulla Torres. Il Rimini, invece, è nono a quota 25 punti, raccolti grazie a sette vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. I biancorossi nell’ultimo turno hanno vinto 3-1 contro l’Imolese.

FIORENZUOLA RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorenzuola Rimini non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Fiorenzuola Rimini sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA RIMINI

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Rimini. Partiamo dalla formazione di casa, schierata con il 4-3-3: Battaiola, Danovaro, Oddi, Potop, Yabre, Currarino, Stronati, Di Gesu, Giani, Mastroianni, Morello. Passiamo adesso ai biancorossi, schierati con il 3-5-2: Galeotti, Tofanari, Gigli, Regini, Laverone, Delcarro, Pasa, Tonelli, Piscitella, Vano, Santini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire i numeri delle scommesse della diretta Fiorenzuola Rimini. Per i bookmakers i padroni di casa partono favoriti, prendiamo come riferimento Eurobet: la vittoria della Fiorenzuola è a 2,20, il pareggio è a 2,80, mentre la vittoria del Rimini è a 3,65. L’Under 2,5 è a 1,42, mentre l’Over 2,5 è a 2,70. Discorso diverso per Gol e No Gol, rispettivamente a 2,15 e 1,62.

