Diretta/ Fiorenzuola San Donato streaming video tv: piacentini solidi (Serie C)

DIRETTA FIORENZUOLA SAN DONATO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Fiorenzuola San Donato, in diretta sabato 17 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso il velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie C. Piacentini che si confermano solidi dopo l’ultimo pareggio sul campo del Siena, quarto risultato utile consecutivo per il Fiorenzuola che resta agganciato al treno di testa della classifica, al momento al sesto posto nel girone B a quota 32 punti, a -5 dalla Reggiana capolista.

Dall’altra parte il San Donato continua a faticare in fondo alla classifica, 0-0 in casa contro l’Imolese ma la formazione fiorentina è ancora ultima nel girone B, anche se a un solo punto di distanza dalla coppia composta da Olbia e Montevarchi. Le due formazioni si sono affrontate a Fiorenzuola per l’ultima volta in Serie D il 27 novembre 2016 con vittoria della formazione toscana in trasferta con il punteggio di 1-3.

FIORENZUOLA SAN DONATO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorenzuola San Donato non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA SAN DONATO

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola San Donato, match che andrà in scena al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Luca Tabbiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Battaiola, Danovaro, Quaini, Potop, Oddi, Stronati, Fiorini, Oneto, Sartore, Mastroianni, Morello. Risponderà il San Donato allenato da Lamberto Magrini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Cardelli, Carcani, Contipelli, Brenna, Montini, Regoli, Russo, Nunziatini, Borghi, Galligani, Marzierli.

FIORENZUOLA SAN DONATO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorenzuola San Donato, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del San Donato, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.











