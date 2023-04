DIRETTA/ Fiorenzuola Siena video streaming tv: all’andata ci fu un pareggio

DIRETTA FIORENZUOLA SIENA: TESTA A TESTA

In procinto di iniziare la diretta di Fiorenzuola Siena, gara valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C, raggruppamento B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti che accompagnano questa partita che, sul terreno di gioco del Fiorenzuola, rappresenta un inedito. Allo stadio “Attilio Pavesi”, infatti, Fiorenzuola e Siena non si sono mai affrontate mentre in casa dei toscani l’unico precedente è relativo al match di andata di questa stagione sportiva.

DIRETTA/ Rimini Fiorenzuola (risultato finale 1-1): Bondioli pareggia i conti!

Lo scorso 10 dicembre allo stadio “Franchi” di Siena la sfida terminò in parità: 1-1 scandito dalle marcature di Mastroianni e Paloschi a pochi minuti dal triplice fischio finale. Oggi, quindi, la prima sfida all’ “Attilio Pavesi” tra Fiorenzuola e Siena: chi la spunterà? (Giulio Halasz)

DIRETTA FIORENZUOLA SIENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorenzuola Siena non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione (in caso, l’appuntamento sarebbe riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky); sappiamo in ogni caso che tutte le partite del campionato di Serie C vengono fornite dal portale Eleven Sports, che ormai da anni si occupa della terza divisione di calcio. In questo caso la visione sarà in diretta streaming video; dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e poi decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand.

Diretta/ Siena Gubbio (risultato finale 2-2): Disanto salva i suoi nel recupero

CHI RAGGIUNGE L’OBIETTIVO?

Fiorenzuola Siena sarà in diretta dallo stadio “Attilio Pavesi”, alle ore 17:30 di sabato 15 aprile: si gioca per la 37^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023, ed è una partita determinante per il raggiungimento degli obiettivi delle due squadre.

Da una parte gli emiliani, a quota 40 punti e reduci dal pareggio contro il Rimini che, in caso di vittoria, festeggerebbero la salvezza. Dall’altra, invece, un Siena determinato a chiudere il discorso qualificazione play-off: dopo il pareggio ottenuto contro il Gubbio ai bianconeri non sono concessi passi falsi altrimenti la post season sarebbe a rischio.

DIRETTA/ Fermana Siena (risultato finale 3-1) video tv: la chiude Maggio!

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA SIENA

In vista di Fiorenzuola Siena andiamo a vedere le probabili formazioni delle due squadre. Tra i padroni di casa tiene banco la questione assenze. Non dovrebbero essere della partita, infatti, Dimarco, Stronati, Oneto, Di Gesù, Currarino, Morello, Sartore, Mastroianni e Scardina. Inevitabile, quindi, che ci saranno parecchie convocazioni dalle giovanili. In attacco senza Mastroianni si prevede un tridente di inventori: Giani in posizione di falso nueve, con ai suoi fianchi Sereni ed Egharevba. In casa Siena, invece, il 4-3-2-1 è ormai la certezza di mister Pagliuca: tra i pali ci sarà Lanni con Raimo, Crescenzi, Riccardi e Favalli a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio a Collodel, Leone e Orlando mentre Disanto e Belloni supporteranno l’unica punta Paloschi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche sul pronostico per la diretta di Fiorenzuola Siena. L’agenzia di scommesse William Hill ritiene favoriti per la vittoria (anche se di pochissimo) gli ospiti bianconeri: il segno 2 è, infatti, quotato a 2,25 mentre in caso di vittoria casalinga da parte del Fiorenzuola ecco che la quotazione per il segno 1 è pari a 2,50. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello che sarà superiore rispetto agli altri due, infatti segnaliamo che il segno X è proposto a 3,05.











© RIPRODUZIONE RISERVATA