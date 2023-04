DIRETTA/ Fiorenzuola Torres (risultato finale 1-3): successo sardo in trasferta!

DIRETTA FIORENZUOLA TORRES (RISULTATO 1-3): I SARDI ESPUGNANO IL PAVESI

La Torres espugna lo Stadio Attilio Pavesi, e conquista tre punti preziosissimi, al termine di questo match valido per la trentacinquesima giornata di Serie C, Girone B. La gara offre subito ritmi alti e divertimento, con le squadre che creano grattacapi alle difese avversarie e ribaltano rapidamente il fronte, rendendosi immediatamente pericolose. Al decimo minuto arriva il vantaggio dei rossoblù: sugli sviluppi di un corner Antonelli salta più in alto di tutti e con un’incornata indifendibile la incastra nel sette, non lasciando scampo al portiere. I rossoneri non restano a guardare, e trovano il pareggio all’istante.

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

Al dodicesimo, infatti: calcio di rigore improvviso per la formazione casalinga, con Sereni che dagli undici metri spiazza Garau e riporta in equilibrio punteggio e gara. Nel finale della prima frazione di gioco gli ospiti sono più propositivi e cercano la via della rete con Dametto prima, e successivamente con la conclusione di Scotto. Nel secondo tempo i padroni di casa vanno vicino al vantaggio con Giani, ma un minuto dopo arriva l’episodio decisivo: calcio di rigore per la Torres e Diakite non sbaglia dagli undici metri. Il Fiorenzuola rimane anche in 10, e nel recupero Masala mette il punto esclamativo sull’incontro, realizzando il tris.

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

DIRETTA FIORENZUOLA TORRES (RISULTATO 1-2): DIAKITE SEGNA!

Arrivati alla mezz’ora del secondo tempo, la Torres conduce sul campo del Fiorenzuola per 2-1, in un match sempre divertente, con gli ospiti che partono subito aggressivi, anche in questa ripresa. Al 47esimo Scotto e Diakite non riescono a trasformare in gol un’ottima combinazione, mentre al 54esimo sono i rossoneri ad affacciarsi dalle parti di Garau, con Mastroianni che si fa anticipare dall’estremo difensore.

Al 57esimo ancora padroni di casa pericolosi, con Giani che scambia con Fiorini al limite dell’area, e senza pensarci due volte fa partire una rasoiata insidiosissima, che termina sul fondo dopo una deviazione. Al 58esimo risponde la formazione sarda, con il vantaggio trovato su calcio di rigore: Diakite non sbaglia dagli undici metri, e riporta avanti i rossoblù. Al 73esimo rosso per Dimarco, ingenuo a reagire verso la panchina avversaria.

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

DIRETTA FIORENZUOLA TORRES (RISULTATO 1-1): FINE PRIMO TEMPO

Fiorenzuola e Torres vanno negli spogliatoi dello stadio Attilio Pavesi con il risultato fermo sull’1-1, al termine del primo tempo di questa gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie C, Girone B. Nei primi 45 minuti di gioco le due squadre si danno battaglia, creando subito occasioni pericolose, e trovando i gol a distanza ravvicinata: Antonelli al decimo minuto porta avanti gli ospiti, e Sereni su rigore la pareggia.

Nel finale di questa prima frazione di gioco i ritmi, inevitabilmente, calano, con la partita che viene spezzettata da diversi falli da una parte e dall’altra. Al 34esimo Scotto si mette in proprio, ed in girata, dal limite dell’area, sfiora la traversa spaventando la porta avversaria. Rossoblù che chiudono in crescendo ma non riescono a trovare il vantaggio.

DIRETTA FIORENZUOLA TORRES (RISULTATO 1-1): SERENI PAREGGIA

Arrivati alla mezz’ora del primo tempo, il Fiorenzuola e la Torres sono ferme sull’1-1, in un match che, dopo un avvio frizzante, è come prevedibile esploso, regalando le prime emozioni. Al decimo minuto gli ospiti passano in vantaggio: sugli sviluppi di un corner Antonelli salta più in alto di tutti e con un’incornata indifendibile la incastra nel sette, non lasciando scampo al portiere.

Passano appena due minuti, ed i rossoneri riescono a pareggiare: calcio di rigore improvviso per la formazione casalinga, con Sereni che dagli undici metri spiazza Garau e riporta in equilibrio punteggio e gara. I sardi provano a rendersi pericolosi ancora di testa al 24esimo, con Dametto che non riesce ad inquadrare lo specchio per una questione di centimetri.

DIRETTA FIORENZUOLA TORRES (RISULTATO 0-0): FASE DI STUDIO

Allo stadio Attilio Pavesi, il Fiorenzuola ospita la Torres in questa gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie C, Girone B, dove i padroni di casa sono reduci dal pareggio contro l’Alessandria, che ha interrotto la striscia negativa, mentre la formazione sarda ha pareggiato 1-1 contro l’Ancona nell’ultimo turno di campionato.

Avvio frizzante, con le due squadre che riescono subito a rendersi pericolose, creando pericoli da una parte e dall’altra, continui ribaltamenti di fronte e propositività. I rossoneri provano a tenere il pallino di gioco in questi primi 5 minuti, ma gli ospiti non restano a guardare, aggredendo alto e provando subito a ripartire una volta conquistata la sfera. Ci aspetta un match ricco di emozioni.

DIRETTA FIORENZUOLA TORRES (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta di Fiorenzuola Torres, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C, raggruppamento B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano la partita in programma allo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d’Arda. Match senza dubbio equilibrato tra due squadre in cerca del mantenimento della categoria: i padroni di casa stazionano a quota trentanove punti (undici vittorie, sei pareggi, diciassette sconfitte) mentre i sardi hanno totalizzato finora trentacinque punti (sette vittorie, quattordici pareggi, tredici sconfitte).

Situazione simile anche in termini di reti: il Fiorenzuola ha realizzato ventotto gol subendone trentotto mentre la Torres ha messo a referto ventisei reti subendone trentuno. Per i padroni di casa, però, anche una timida speranza di raggiungere play-off, a patto di vincere la partita odierna visto che ci sono cinque lunghezze da recuperare. (Giulio Halasz)

FIORENZUOLA TORRES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorenzuola Torres non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Fiorenzuola Torres sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

TESTA A TESTA

Nella storia dei testa a testa della diretta di Fiorenzuola Torres esiste solo un precedente, quello dell’andata. In quel caso i rossoneri ebbero la meglio grazie alla rete di Maastroianni al minuto settantasei. Per il resto, queste due squadre non si sono mai affrontate e si apprestano a chiudere la prima serie di andata/ritorno della loro storia.

Il Fiorenzuola è reduce dal pareggio con l’Alessandria in trasferta che ha interrotto la serie di quattro sconfitte consecutive mentre rimane aperta la striscia di undici gare di fila senza vittoria. Anche la Torres, seppur in maniera più contenuta, è in crisi: due pareggi e quattro sconfitte negli ultimi sei incontri, con l’ultima vittoria datata 19 febbraio proprio contro l’Alessandria, l’ultimo avversario del Fiorenzuola. (aggiornamento di Christian Attanasio)

SFIDA COMBATTUTA!

Fiorenzuola Torres, in diretta sabato 1 aprile 2023 alle ore 14.30 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre a caccia della salvezza diretta nel girone B, senza passare dai play out. Il Fiorenzuola ha interrotto una serie nera di 4 sconfitte consecutive in campionato pareggiando sul campo dell’Alessandria e restando a +6 dalla zona play out.

La Torres è la prima squadra sopra la zona retrocessione, 2 punti di vantaggio sul quintultimo posto per i sardi che dopo il ritorno di Alfonso Greco in panchina hanno pareggiato in casa contro l’Ancona, cercando continuità in vista della volata finale della stagione. All’andata Fiorenzuola corsaro sul campo dei sardi, a decidere il confronto è stato un gol di Mastroianni nell’ultimo quarto d’ora di partita.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA TORRES

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Torres, match che andrà in scena al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Luca Tabbiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Battaiola; Danovaro, Quaini, Bondioli, Dimarco; Bontempi, Fiorini, Piccinini; Sereni, Mastroianni, Giani. Risponderà la Torres allenata da Alfonso Greco con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Garau, Pinna, Antonelli; Dametto; Fabriani, Lora, Urso, Liviero; Saporiti; Scotto, Scappini.

FIORENZUOLA TORRES LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorenzuola Torres, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Torres, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA