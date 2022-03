Diretta/ Fiorenzuola Virtus Verona streaming video tv: match delicato (Serie C)

DIRETTA FIORENZUOLA VIRTUS VERONA: SFIDA EQUILIBRATA!

Fiorenzuola Virtus Verona, in diretta domenica 6 marzo 2022 alle ore 14.30 presso il Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Match delicato tra due squadre che stanno cercando di ritagliarsi punti per navigare in acque tranquille di classifica, considerando quanto si è potenzialmente alzata la media salvezza nel girone A. Per il Fiorenzuola in questo senso molto importante l’ultima vittoria in casa della Pergolettese, che le ha permesso di tirarsi fuori dalla zona play out.

La Virtus Verona dalla sua ha battuto 3-2 in casa il Seregno in una sfida molto combattuta, ma che ha proiettato gli scaligeri a +3 dal quintultimo posto e a -2 dai play off, in una classifica del girone che continua ad essere molto schiacciata dal decimo posto in giù. Nel match d’andata la Virtus Verona ha ottenuto una vittoria casalinga con il punteggio di 2-1 sul Fiorenzuola, decisive le reti messe a segno da Pittaresi e Marchi, entrambe realizzare nel primo tempo.

DIRETTA FIORENZUOLA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorenzuola Virtus Verona non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della diretta Fiorenzuola Virtus Verona, match che andrà in scena al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola. Per il Fiorenzuola, Luca Tabbiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Battaiola; Danovaro, Ferri, Varoli, Guglieri; Piccinini, Nelli, Stronati; Mamona, Oneto, Zunno. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Giacomel; Daffara, Faedo, Cella, Pellacani; Metlika, Halfredsson, Lonardi; Zarpellon; Priore, Nalini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorenzuola Virtus Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Fiorenzuola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Virtus Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.



