Diretta Firenze Chieri/ Streaming video Rai: sfida non banale per Bergoli (volley)

Firenze Chieri, in diretta dal Mandela Forum di Firenze, è la partita di volley femminile valida nella 22^ giornata del campionato della Serie A1: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. E’ dunque con la diretta tra Firenze e Chieri, bollente anticipo che si apre la nona giornata del turno di ritorno del primo campionato nazionale e ancora una volta non possiamo non constatare che è ancora pieno caso agli alti livelli della pallavolo al femminile. Da tempo siamo abituati a rinvi e spostamenti di calendario, ma non possiamo dimenticare che oramai ci avviciniamo a radi passi a quello che è il termine fissato per la stagione regolare del campionato: pure ancora sono diversi i match (anche del turno di andata) che vanno recuperati e pure va detto che sia Il Bisonte che la Reale Mutua hanno ancora alcuni incontri da recuperare. Fissare dunque un contesto certo per la partita di questa sera è ancora lavoro complicato, ma non disperiamoci: siamo sicuri che sarà comunque partita veramente brillante.

La diretta tv di Firenze Chieri, partita che è stata selezionata per la trasmissione televisiva in questa giornata della Serie A1 di volley femminile, sarà naturalmente disponibile per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Come abbiamo detto prima, riportando delle gravi problematiche legate alla programmazione del primo campionato di volley femminile, fissare oggi un contesto netto per la diretta tra Firenze e Chieri è lavoro un poco complicato. Pure, alla vigilia del big match della 22^ giornata, possiamo dare qualche indicazione per poter meglio seguire l’incontro. Partiamo allora dalle toscane, padrone di casa, che approdano al turno odierno registrando solo la decima posizione nella classifica di campionato. Per Firenze ecco però 19 match disputati (e alcuni ancora in sospeso) e un tabellino di sei successi e ben tredici KO, di cui tre sono arrivati solo nelle ultime giornate di gennaio. La squadra di Mencarelli non se la sta dunque passando davvero bene, ma certo può chiedere di più per il finale di stagione. Altri numeri sono per Chieri, che pur avendo messo a tabella 18 incontri (e dunque ne ha parecchi da recuperare), ha pure strappato finora 37 punti. Per la squadra di coach Bergoli, questi valgono almeno la quarta posizione nella classifica della Serie A1: con un trend di 12 successi e solo sei sconfitte (l’ultima risale a inizio gennaio), la Reale Mutua deve continuare su questa strada se vorrà essere nei piazzamenti migliori del prossimo tabellone per i play off. Pure per le piemontesi nulla è scontato, me che meno nella partita di questa sera: chissà che dirà il campo!



