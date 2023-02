Diretta Firenze Chieri/ Streaming video tv: il Bisonte insegue i playoff (volley A1)

DIRETTA FIRENZE CHIERI: BISONTE PER LA RIMONTA!

Firenze Chieri, in diretta dal Palazzo Wanny alle ore 19:30 di domenica 12 febbraio, si gioca per la 18^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023. Quinta di ritorno, e sfida delicata soprattutto per il Bisonte: Firenze nell’ultimo turno ha schiantato Macerata e ha così tenuto vive le speranze di playoff, entrando in questa giornata le toscane occupano il nono posto (7 vittorie e 10 sconfitte) ma avevano soltanto un punto da recuperare a Busto Arsizio, potendo tenere nel mirino anche Bergamo in una rincorsa da qui al termine della regular season.

Chieri invece è già certa di partecipare ai playoff: dall’alto dei suoi 36 punti è sostanzialmente inattaccabile e addirittura in questo momento potrebbe giocarsi la Top 3, domenica scorsa ha sfiorato la grande impresa contro Conegliano andando sul 2-0, ma poi facendosi rimontare e perdendo al tie break. Vedremo dunque cosa succederà tra poche ore nella diretta di Firenze Chieri; mentre aspettiamo che la partita prenda il via proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata al Palazzo Wanny.

DIRETTA FIRENZE CHIERI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Firenze Chieri è quella che per questo turno di Serie A1 di volley femminile viene trasmessa sulla televisione satellitare: l’appuntamento è riservato agli abbonati che dovranno rivolgersi al canale Sky Sport Arena (numero 204 del decoder) e naturalmente per loro ci sarà la possibilità di seguire la partita di campionato anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA FIRENZE CHIERI: RISULTATI E CONTESTO

Firenze Chieri è una partita tra due solide realtà che stanno cercando il loro posto al sole: le piemontesi in questa stagione stanno facendo molto bene confermando il loro livello, hanno vinto 12 delle 17 partite giocate e sono entrate nella 18^ giornata con appena 3 punti in meno di Monza, che occupa la terza posizione in classifica e fa parte dell’élite del volley femminile. Una Chieri che può dunque sognare in grande, e che pare aver raggiunto uno status che potrebbe permetterle anche di centrare la semifinale playoff (a oggi giocherebbe il primo turno contro Novara).

Firenze a dirla tutta non ha iniziato bene questa stagione, ma poi ha saputo riprendersi; lungo la strada ha lasciato qualche punto che potrebbe essere sanguinoso (per esempio contro Pinerolo, battuta solo al quinto set) e adesso la rincorsa potrebbe non avere buon esito perché alcune avversarie sono già lontane (Casalmaggiore ha 7 punti in più), dunque bisogna provare a sorpassare almeno una tra Busto Arsizio e Bergamo e questo significa essere perfette o quasi, a cominciare da stasera quando servirà una vittoria a pieni punti.











