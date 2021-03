Diretta Firenze Conegliano/ Streaming video Rai: venete puntano al colpaccio

DIRETTA FIRENZE CONEGLIANO: GARA 2 QUARTI SEMIFINALI PLAY OFF

Firenze Conegliano, diretta dagli arbitri Merli e Rolla, è la partita di volley femminile in programma oggi martedì 30 marzo 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Siamo ai quarti di finale per i play off della Serie A1, massimo campionato nazionale e questa sera con la diretta tra Firenze e Conegliano siamo a gara 2 della serie, che potrebbe già consegnare alle pantere il pass per la finalissima scudetto. Dopo tutto le venete hanno già fatto brillantemente loro la prima sfida in casa: un netto 3-0 che non ha ammesso repliche e che rilancia la squadra di Santarelli all’inseguimento dell’ennesimo risultato. Ricordato infatti che in questa fase del tabellone dei play off scudetto si gioca al meglio delle tre gare, capiamo dunque bene che l’Imoco potrebbe già chiudere la pratica: per le toscane sarà chiesta oggi una vera impresa superare le prime indiziate allo scudetto.

DIRETTA FIRENZE CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Firenze Conegliano sarà affidata a Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 57 del vostro telecomando e dunque in chiaro per tutti. Come sempre sarà poi la stessa televisione di stato a fornire il servizio di diretta streaming video di gara 2 per i quarti di finale play off di Serie A1 senza costi aggiuntivi, quindi bisognerà rivolgersi a sito (www.raiplay.it) o app ufficiali di Rai Play utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA FIRENZE CONEGLIANO: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Firenze e Conegliano, gara 2 dei quarti di finale dei play off di Serie A1, ecco che ci pare doveroso dare un maggior contesto a tale sfida. Vale dunque la pena di ricordare da vicino che cosa era successo solo pochi giorni fa in gara 1 di questa serie, match che ha visto il completo dominio delle venete, vincenti per 3-0. In casa propria l’Imoco (che detiene ancora un record di vittorie incredibile, 58 di fila) ha presto preso in mano le redini della sfida, velocizzando il gioco e spiazzando complete le toscane, che solo nel terzo parziale sono riuscite a rispondere per le rime alle avversarie. Vinti i primi due set con i punteggi di 25-15, e 25-17, è stato solo nel terzo parziale che Conegliano ha interrotto il monologo: le bisontine, ora maggiorente frizzanti hanno fatto sudare i punti a Egonu e compagne, pur non riuscendo comunque a riaprire l’incontro, chiusosi col parziale di 29-27. In gara 1 dunque un successo netto per le venete: saranno ancora loro a dominare oggi e a strappare in anticipo il pass che vale la semifinale dei play off di Serie A1? Solo il campo ce lo dirà.

