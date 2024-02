DIRETTA/ Firenze Conegliano (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (oggi 11 febbraio 2024)

DIRETTA FIRENZE CONEGLIANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo, pochissimi minuti al via della diretta di Firenze Conegliano, una missione che si annuncia molto difficile per Il Bisonte, che deve affrontare le venete, capolista ed imbattute, dopo la brutta sconfitta per 3-0 già subita nella scorsa giornata sul campo di Casalmaggiore, rivale che era certamente molto più alla portata della formazione toscana, che è però incappata in una serata decisamente negativa al PalaRadi di Cremona. Il commento per il sito della società di Firenze era stato affidato al libero Giulia Leonardi.

Qualche giorno fa aveva dichiarato: “Questo è un 3-0 che brucia molto: a noi è mancato soprattutto l’attacco, loro sono state bravissime a muro-difesa mentre noi abbiamo fatto veramente fatica a buttare giù la palla. Purtroppo ci capita già da qualche partita, oggi poi ci mancava una pedina importante come Ishikawa, ma al di là di questo sicuramente non è stata una prestazione brillante. Peccato per il secondo set, in cui abbiamo avuto tante occasioni per chiudere: forse avremmo potuto cambiare il senso della partita, invece perderlo così è stata una bella batosta”. Adesso però è il momento di voltare pagina: via alla diretta di Firenze Conegliano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FIRENZE CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Firenze Conegliano sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, in quanto sarà visibile sul canale Sky Sport Arena. Questo significa logicamente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Firenze Conegliano, accessibile agli abbonati tramite il servizio Sky Go oppure Now TV, ma anche su VolleyballWorld, servizio che è a sua volta riservato ai propri abbonati.

FIRENZE CONEGLIANO: TRASFERTA PER LA CAPOLISTA!

Firenze Conegliano, in diretta naturalmente dal Palazzo Wanny del capoluogo toscano, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 18.30 di questa sera, domenica 11 febbraio 2024, come match televisivo della settima giornata di ritorno della Serie A1 di volley, cioè il ventesimo turno del massimo campionato femminile di pallavolo. Onestamente non ci dovrebbe essere storia, perché la diretta di Firenze Conegliano ci offrirà una sfida tra due formazioni che in classifica sono divise addirittura da 30 punti, naturalmente in favore della capolista veneta.

Per la precisione, le padrone di casa de Il Bisonte Firenze hanno raccolto finora 24 punti in diciannove partite giocate, con nove vittorie a fronte di dieci sconfitte, un ruolino di marcia comunque dignitoso ma che naturalmente sfigura a confronto con la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, che arriva invece in Toscana forte di diciannove vittorie su altrettante partite disputate e quindi con ben 54 punti in classifica e primato in classifica regolare praticamente già blindato. Sarà una domenica senza storia oppure ci potranno essere delle sorprese? Naturalmente la risposta arriverà dalla diretta di Firenze Conegliano…

DIRETTA FIRENZE CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Firenze Conegliano, parliamo subito del cammino stagionale della Prosecco Doc Imoco Conegliano, che è stato finora sostanzialmente perfetto in tutte le competizioni: giusto settimana scorsa la vittoria anche nel match di ritorno contro le grandi rivali di Milano è stata l’ipoteca sul primo posto in stagione regolare con diverse giornate d’anticipo. Conegliano quindi adesso vuole continuare a vincere per blindare definitivamente la posizione che garantirà il fattore campo per tutti i playoff, anche per avvicinarsi nel migliore dei modi alla Final Four di Coppa Italia che sarà in programma nel prossimo weekend.

Il Bisonte Firenze invece scenderà in campo consapevole che questa sfida sarà difficilissima, ma con una posizione di classifica comunque discreta. La salvezza non è minimamente in discussione, anzi c’è ancora in palio l’accesso ai playoff, anche se sarà difficile aggiungere punti oggi. Il trend recente è altalenante: nelle ultime cinque giornate, Firenze ha raccolto prima tre vittorie e poi due sconfitte, naturalmente contro Conegliano c’è il concreto rischio di arrivare a tre per quanto riguarda i ko consecutivi, ma sarebbe importante mostrare segnali di ripresa e poi chissà: la diretta di Conegliano Firenze ci dirà se l’impresa sarà possibile…











