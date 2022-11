Diretta Firenze Cuneo/ Streaming video tv: due squadre ancora in crescita (volley A1)

DIRETTA FIRENZE CUNEO: BISONTE FAVORITO!

Firenze Cuneo, in diretta dal Palazzo Wanny alle ore 19:30 di domenica 13 novembre, va in scena per la 6^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023. Nel torneo femminile abbiamo avuto la S. Bernardo impegnata mercoledì nel recupero sul campo di Bergamo, e dunque questo potrebbe essere un fattore a livello di stanchezza; per di più le piemontesi hanno iniziato davvero male la loro stagione e sono sul fondo della classifica, di conseguenza la trasferta nel capoluogo toscano si prospetta davvero complessa ma è anche vero che la squadra dovrà andare a caccia della vittoria quasi obbligatoriamente.

Anche l’approccio di Firenze alla nuova Serie A1 non è certamente stato dei più scintillanti, ma se non altro il Bisonte ha poi saputo riprendersi; al momento viaggia comunque con bilancio negativo (2-3) e, visto che parliamo di due squadre che l’anno scorso si sono qualificate ai playoff, il passo non è quello che ci si aspettava. Adesso vedremo quello che succederà nella diretta di Firenze Cuneo, che inizia tra poco; aspettando il match possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero riguardare l’incerta e interessante serata del Palazzo Wanny.

DIRETTA FIRENZE CUNEO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Firenze Cuneo viene trasmessa su Sky Sport Arena: il canale è disponibile al numero 204 del decoder di Sky, e dunque questa partita di volley Serie A1 è in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare che, come sempre, vi potranno assistere anche attraverso l’applicazione Sky Go e cioè in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi. Mobilità garantita anche dal portale Volleyballworld.net, che fornisce tutti i match del campionato femminile come di quello maschile; anche in questo caso comunque bisognerà essere abbonati al servizio.

DIRETTA FIRENZE CUNEO: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca sempre meno alla diretta di Firenze Cuneo, una partita che come detto si gioca tra due squadre che pochi mesi fa erano ai playoff: certo sia la S. Bernardo che il Bisonte avevano ottenuto gli ultimi due posti utili per entrare nella griglia della post season, ma comunque ci erano arrivate. Curiosamente avevano maturato gli stessi punti in classifica (38) con lo stesso record (13 vittorie e altrettante sconfitte) e anche come numero di set vinti e persi la distanza era stata assolutamente minima.

Il settimo posto se lo era preso Cuneo che forse aveva fatto più di quanto ci si potesse attendere, e allora anche questo disastroso avvio di stagione ci dice di come le piemontesi dovranno fare uno sforzo extra per replicare il risultato dello scorso anno. Firenze invece ha tutto per tornare a giocare i playoff, a partire da certe giocatrici che sono un lusso nel roster; le toscane però lo dovranno dimostrare settimana dopo settimana, la concorrenza esiste e sarà sicuramente complessa da superare ma dopo tutto siamo solo all’inizio della regular season, e tante cose potrebbero ancora succedere. Staremo a vedere…

