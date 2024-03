DIRETTA FIRENZE CUNEO/ Video streaming tv: l’infortunio di Ilaria Battistoni (volley, oggi 24 marzo 2024)

DIRETTA FIRENZE CUNEO: L’INFORTUNIO DI BATTISTONI

Presentando la diretta di Firenze Cuneo, dobbiamo mandare un “in bocca al lupo” alla sfortunata palleggiatrice Ilaria Battistoni, che nella scorsa giornata di campionato è rimasta vittima di un grave infortunio. Il Bisonte Firenze, tramite il proprio sito Internet, aveva in seguito comunicato che gli esami clinici effettuati a Villa Donatello hanno purtroppo evidenziato per Battistoni la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio sinistro. Alla sfortunata compagna di squadra era stato comprensibilmente dedicato anche il commento di Beatrice Agrifoglio.

Questo si può leggere nell’articolo sulla partita persa per 3-1 dal Bisonte Firenze sul campo del Vero Volley Milano: “Non è stata una bella giornata, perché Battistoni oltre che una compagna è una mia amica, e il suo infortunio è stata una cosa molto brutta da vedere: quando sono entrata ho pensato solo a lei e a giocare meglio possibile per lei e per la squadra, ma purtroppo sappiamo che Milano è una squadra fortissima ed è andata così. Adesso cerchiamo di spingere al massimo per vincere l’ultima partita con Cuneo”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FIRENZE CUNEO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Firenze Cuneo sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, in quanto sarà visibile sul canale Sky Sport Arena. Questo significa logicamente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Firenze Cuneo, accessibile agli abbonati tramite il servizio Sky Go oppure Now TV, ma anche su VolleyballWorld, servizio che è a sua volta riservato ai propri abbonati.

FIRENZE CUNEO: PIEMONTESI PER SALVARSI!

Firenze Cuneo, in diretta naturalmente dal Palazzo Wanny del capoluogo toscano, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 24 marzo 2024, come partita “televisiva” della ventiseiesima e ultima giornata della Serie A1 di volley femminile, il tredicesimo turno di ritorno del massimo campionato di pallavolo che sarà l’epilogo della stagione regolare. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Firenze Cuneo è delicata soprattutto per le ospiti piemontesi, mentre per le padrone di casa toscane la stagione è di fatto finita.

Le padrone di casa de Il Bisonte Firenze sono infatti decime con 31 punti in classifica, non possono migliorare questa posizione essendo a -4 dal nono posto ma non corrono nemmeno rischi alle loro spalle e la partita di oggi sarà solo un modo di salutare i tifosi di casa. Discorso diverso per la Honda Olivero San Bernardo Cuneo che deve ancora fare l’ultimo sforzo per evitare il rischio della retrocessione in Serie A2, avendo solamente 18 punti in classifica. La partita è quindi molto significativa, anche se per una sola parte: che cosa ci dirà la diretta di Firenze Cuneo?

DIRETTA CUNEO BUSTO ARSIZIO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Firenze Cuneo, possiamo allora spendere qualche parola in più sulle due formazioni. Per le toscane del Bisonte Firenze ci sono state finora dieci vittorie a fronte di quindici sconfitte, un cammino evidentemente non esaltante ma più che ampiamente sufficiente per la salvezza anticipata, che era l’obiettivo fondamentale della stagione di Firenze. In questo momento c’è una striscia aperta di tre sconfitte consecutive, quindi il finale non è stato positivo, costringendo Firenze a riporre nel cassetto le proprie ambizioni per una eventuale partecipazione ai playoff.

Per le piemontesi della Honda Olivero San Bernardo Cuneo questo invece è evidentemente un campionato difficilissimo, con sole sette vittorie a fronte di ben diciotto sconfitte, anche se Cuneo ha vinto due delle ultime tre partite disputate, uno scatto d’orgoglio che potrebbe essere fondamentale nell’inseguimento alla salvezza, che adesso è un obiettivo alla portata per le piemontesi. Tuttavia questo non è tempo per fare calcoli, perché è il giorno dell’ultimo sforzo sul campo, che determinerà i destini della squadra: la diretta di Firenze Cuneo peserà moltissimo sul campionato…

