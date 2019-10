Diretta Firenze Perugia/ Streaming video Rai: occhio alle neopromosse! (volley)

Firenze Perugia, diretta dagli arbitri Massimo Florian e Dominga Lot, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 26 ottobre tra le mura del Mandela Forum: fischio d’inizio previsto per le ore 20,30. La terza giornata del Campionato di Serie A1 di volley femminile ci propone come anticipo un appuntamento ben speciale, con la diretta tra Firenze e Perugia. Sarà infatti la prima volta che potremo seguire in tv le imprese della neopromossa umbra, alla sua prima stagione tra le grandi del volley italiano. Siamo quindi ben impazienti di conoscere meglio le ragazze di coach Bovari, che oggi se la vedranno con la formazione de Il Bisonte, particolarmente motivata quest’anno ha raggiungere le vette del campionato, dopo aver chiuso la passata stagione con la solo settima piazza.

INFO STRE AMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno la tv di stato si è assicurata i diritti per trasmettere in diretta almeno una partita del Campionato di Serie A1 di volley femminile a giornata. Dunque la sfida di questa sera tra Firenze e Perugia sarà visibile in diretta tv al canale Raisport + e sarà garantita ovviamente anche la diretta streaming video della partita, tramite il ben noto portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH

DIRETTA FIRENZE PERUGIA: IL CONTESTO

Come detto prima, siamo ben impazienti di vedere in campo questa sera le ragazze di Bovari in occasione della diretta tra Firenze e Perugia, terzo match della stagione 2019-2020 di Serie A1. Di certo le umbre oggi faranno di tutto per mettere a segno la prima vittoria in stagione: non è stato infatti un avvio semplice per le perugine neopromosse, che subito hanno messo a segno ben due KO, rispettivamente con Chieri e Casalmaggiore, riuscendo però a firmare almeno un set per match. E’ stato invece un avvio ben più spettacolare per le toscane del tecnico Giovanni Caprara. Fahr e compagne infatti hanno già fatto propria la terza posizione in classifica, mettendo a tabella due successo e un solo KO. Va però anche aggiunto che il Bisonte vanta per l’appunto un match in più e per la precisione la sfida che si è giocata solo lo scorso 23 ottobre contro Novara persa per 3-2 e valida come anticipo della decima giornata della stagione. Vedremo che dirà il campo.





