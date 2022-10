Diretta Firenze Pinerolo/ Streaming video tv: due squadre ancora al palo! (volley A1)

DIRETTA FIRENZE PINEROLO: PER LA PRIMA VITTORIA!

Firenze Pinerolo è in diretta dal Palazzo Wanny, alle ore 19:30 di domenica 30 dicembre: la partita è valida per la terza giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023, e sarà una sfida intrigante che in questo momento vale per la salvezza. Il Bisonte, che di fatto ha sede a San Casciano (siamo comunque nell’area metropolitana fiorentina), l’anno scorso aveva centrato l’ultimo posto disponibile per i playoff e poi aveva perso al primo turno (contro Conegliano) e ha aperto la sua nuova stagione perdendo in casa contro Busto Arsizio, al tie break, e poi sul campo di Bergamo con un netto 0-3.

DIRETTA MILANO VERONA/ Video streaming Rai: parla coach Roberto Piazza

Doppia sconfitta anche per la Wash4Green, che dopo il ko sul parquet di Monza ha lottato contro Novara dando un’ottima impressione, ma nel derby piemontese è uscita sconfitta al quinto set. Dunque la parola d’ordine nella diretta di Firenze Pinerolo sarà necessariamente riscatto; vedremo se effettivamente le cose andranno in questo modo, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata del Palazzo Wanny, perché tra poco arriverà il momento di giocare il match…

DIRETTA/ Novara Scandicci (risultato finale 3-0): vittoria schiacciante della Igor!

DIRETTA FIRENZE PINEROLO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Firenze Pinerolo è trasmessa su Sky Sport Action, canale disponibile per i soli abbonati alla televisione satellitare e che lo troveranno al numero 204 del loro decoder, con la possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Come sempre poi, parlando della Serie A1 di volley femminile, c’è l’alternativa che viene fornita dalla piattaforma Volleyballworld.net. Il portale fornisce tutte le gare del massimo campionato di pallavolo, si tratterà di una visione in diretta streaming video e ci si potrà abbonare al servizio così come acquistare on demand il singolo evento. Possiamo infine ricordare che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legavolleyfemminile.it, avrete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Cisterna Siena (risultato finale 1-3): i toscani la chiudono!

DIRETTA FIRENZE PINEROLO: RISULTATI E CONTESTO

Sarà molto interessante la diretta di Firenze Pinerolo, appunto perché queste due squadre vanno alla ricerca della prima vittoria in campionato e hanno bisogno di rilanciare le loro ambizioni. Storie diverse: il Bisonte è alla settima stagione consecutiva in Serie A1, è ormai una solida realtà del volley femminile italiano ma è anche vero che nelle precedenti annate, pur qualificandosi sempre ai playoff, non ne ha mai superato i quarti di finale e dunque deve fare il definitivo salto di qualità, anche se in questo momento è difficile visto che la differenza tra le prime tre-quattro e le altre è sostanzialmente netta.

Pinerolo è alla prima storica stagione in Serie A1: era già andata abbastanza vicina alla promozione tra gli anni Ottanta e Novanta ma poi ha avuto parecchie stagioni nelle serie minori. Vincendo lo spareggio contro Brescia ha ottenuto il grande salto nella massima categoria, e tutto sommato ha fatto bene se consideriamo che ha già dovuto giocare contro due corazzate. Oggi potrebbe arrivare la prima, storica vittoria in A1: vedremo come andranno le cose nella diretta di Firenze Pinerolo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA