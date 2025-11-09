Diretta Firenze San Giovanni streaming video Rai: orario e risultato live della partita per la Serie A1 di volley, oggi domenica 9 novembre 2025

DIRETTA FIRENZE SAN GIOVANNI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Naturalmente la diretta Firenze San Giovanni sta per offrirci una partita inedita, Il Bisonte ci arriva con il morale alto grazie alla vittoria per 3-0 nella scorsa giornata contro Perugia. Una prestazione molto convincente che l’allenatore Federico Chiavegatti aveva commentato così: “Le ragazze sono state bravissime, sono arrivate molto stanche a questo impegno e ho chiesto loro di dare fin da subito tutto ciò che avevano: lo hanno fatto, giocando dall’inizio al 100%, e se ero già orgoglioso di quello che avevano fatto fino a mercoledì, i tre punti di oggi sono un po’ la ciliegina sulla torta di questo tour de force”.

Mauro Berruto (PD) allenerà la nazionale di volley palestinese/ "Lo sport come strumento di pace e dialogo"

Domenica scorsa però è entrata nella storia per le ospiti del San Giovanni in Marignano, che hanno vinto per 3-0 contro Cuneo; le parole di Alice Nardo dicono tutto: “Non potrei essere più felice di così! Abbiamo vinto da vera squadra e abbiamo regalato a questo club la sua prima, storica vittoria in Serie A1. È anche la mia prima vittoria personale in questa categoria, quindi sono davvero emozionatissima. Vincere 3–0, davanti al nostro pubblico, non poteva andare meglio”. Chi saprà dare continuità? Ce lo dovrà dire la diretta Firenze San Giovanni! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Scandicci Bergamo (risultato finale 3-0): vittoria netta! (volley, oggi 8 novembre 2025)

FIRENZE SAN GIOVANNI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

In chiaro su Rai Sport potremo seguire tutti la diretta Firenze San Giovanni in tv, con anche la diretta streaming video su Rai Play oltre a VBTV.

DIRETTA FIRENZE SAN GIOVANNI RAIPLAY

FIRENZE SAN GIOVANNI: ENTRAMBE ARRIVANO DA UNA VITTORIA

Padrone di casa favorite nella diretta Firenze San Giovanni, che si giocherà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 9 novembre 2025, al Pala BigMat di Firenze per l’ottava giornata della Serie A1 di pallavolo femminile. Obiettivi diversi fra le due compagini, ma la partita sarà più interessante di quanto si potrebbe pensare a un primo sguardo.

Diretta/ Modena Perugia (risultato finale 1-3): si chiudono i giochi! (oggi 2 novembre 2025)

Il Bisonte Firenze vuole naturalmente sfruttare un turno potenzialmente favorevole per consolidarsi in zona playoff, raggiunta vincendo contro Perugia nella scorsa giornata. Le toscane non riescono ad entrare fra le prime otto dal 2022, il desiderio stavolta sarebbe quindi quello di ambire a qualcosa in più della salvezza.

Proprio la salvezza è invece l’obiettivo fondamentale per la Omag-Mt San Giovanni in Marignano, che d’altronde partecipa al massimo campionato di volley per la prima volta nella sua storia, una grande soddisfazione per una piccola località come è San Giovanni in Marignano, comune della provincia di Rimini con meno di 10.000 abitanti.

La promozione è stata storica, conservare un posto in Serie A1 lo sarebbe ancora di più. Domenica scorsa contro Cuneo è arrivata la prima vittoria, un momento memorabile ma che naturalmente sarebbe bello per le romagnole riuscire a replicare al più presto: avranno possibilità di riuscirci già oggi nella diretta Firenze San Giovanni?

DIRETTA FIRENZE SAN GIOVANNI: A COSA POSSONO AMBIRE?

Verso la diretta Firenze San Giovanni abbiamo quindi fissato per le toscane l’obiettivo della qualificazione ai playoff per fare un passo in più rispetto al recente passato, fermo restando che per Il Bisonte la prima fondamentale necessità sarà raggiungere in breve tempo la salvezza. Finora tre vittorie in sette partite e 10 punti già all’attivo in classifica sono un’ottima base di partenza per l’Azzurra Volley Firenze, in casa contro una matricola però sarà “obbligatorio” vincere se si vorrà cercare qualcosa in più della pura sopravvivenza in questo campionato.

Per la Polisportiva Adolfo Consolini (ci sembra bello citare un mito dello sport italiano al quale la società romagnola è dedicata) ovviamente l’orizzonte è più limitato. Nelle prime sei partite di questo campionato San Giovanni in Marignano non aveva ottenuto nemmeno un punto ed anzi in verità nemmeno un set: sei sconfitte per 3-0, il rischio era quello di fare la squadra “materasso”, come si suol dire. La vittoria per 3-0 contro Cuneo quindi, oltre ad avere scritto una pagina di storia, potrebbe avere finalmente dato alle romagnole la consapevolezza di poter ben figurare in A1: sapranno confermarsi nella diretta Firenze San Giovanni?