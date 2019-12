Diretta Flamengo Al Hilal/ Streaming video Canale 20: semifinale Mondiale per Club

Flamengo Al Hilal si gioca alle ore 18:30 di martedì 17 dicembre (ora italiana) ed è la prima semifinale del Mondiale per Club 2019. Naturalmente la squadra brasiliana è la grande favorita, e ha anche rappresentato la grande storia di fine anno solare: il ritorno alla vittoria del campionato brasiliano appena pochi giorni dopo aver conquistato la Copa Libertadores, un periodo straordinario per un club che è tra più leggendari nel calcio mondiale e che ora sogna di mettere le mani su questo trofeo, sapendo che molto probabilmente dovrà passare sul Liverpool. Intanto però bisogna affrontare una semifinale che, per quanto abbordabile sulla carta (sarebbe sbagliato dire altrimenti), nasconde comunque delle insidie perchè l’Al Hilal, che nel turno precedente ha eliminato l’Esperance Tunisi vincendo di misura, ha ben poco da perdere e giocherà a mente sgombra, volendo onorare la sua prima partecipazione al Mondiale per Club. Vediamo dunque come andranno le cose nella diretta di Flamengo Al Hilal, della quale intanto possiamo valutare le probabili formazioni leggendo e provando a ipotizzare le scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Flamengo Al Hilal sarà trasmessa sul canale Mediaset 20, che ha avuto l’esclusiva per mandare in onda tutte le partite del Mondiale per Club 2019: di conseguenza questa semifinale sarà disponibile a tutti gli appassionati e, in assenza di un televisore, potrà essere seguita anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, visitando il sito www.mediasetplay.mediaset.it con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FLAMENGO AL HILAL

Tra le fila dei verdeoro ci sono tante conoscenza del calcio mondiale: in porta Diego Alves, terzino sinistro Filipe Luis e poi ancora l’ex Roma e Fiorentina Gerson in mediana, con De Arrascaeta a fare l’esterno destro sulla linea dei trequartisti e ovviamente Gabigol come eroe di questo ultimo periodo. A disposizione di Jorge Jesus, secondo il 4-2-3-1, avremo poi Rodinei come terzino destro, la coppia centrale in difesa formata da Rodrigo Caio e Mari, l’altro mediano che sarà Arao e Everton Ribeiro e Bruno Henrique avanzati, mentre l’ex della Juventus Diego sembra destinato a partire dalla panchina. Razvan Lucescu dovrebbe confermare il modulo speculare visto contro l’Esperance, ma senza Mohamed Kanno che è stato espulso: il suo posto lo prende allora Ateef che farà coppia con Cuellar. Sebastian Giovinco dovrebbe essere titolare, come esterno sinistro sulla trequarti; a destra Carrillo con capitan Eduardo a stringere centralmente per fare da supporto a Bafétimbi Gomis (che stavolta dovrebbe essere titolare), mentre in difesa dovrebbe essere tutto confermato con Al Burayk e Al Shahrani sugli esterni mentre a protezione del portiere Al Muaiouf giocheranno i centrali Jang e Al Bolehai.



© RIPRODUZIONE RISERVATA