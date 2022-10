Diretta Flamengo Atletico Paranaense/ Streaming video tv: finale di Copa Libertadores

DIRETTA FLAMENGO ATLETICO PARANAENSE: LA FINALE DI LIBERTADORES!

Flamengo Atletico Paranaense, in diretta dal Monumental Isidro Romero Carbo di Guayaquil, in Ecuador, si gioca alle ore 22:00 italiane di sabato 29 ottobre: è la finale di Copa Libertadores 2022, e dunque grande appuntamento con la più prestigiosa competizione per club del Sudamerica. Il Flamengo punta il suo terzo titolo, e potrebbe replicare quello vinto tre anni fa con cui aveva spezzato un digiuno di 38 anni; dall’altra parte abbiamo invece una squadra outsider, che è arrivata in finale a sorpresa e che ora potrebbe mettere le mani sulla prima, storica Copa Libertadores, ma non parte certo favorita.

Ricordiamo ovviamente che la vittoria del torneo garantirà la partecipazione al Mondiale per Club organizzato dalla FIFA, e che per il quarto anno consecutivo sarà una squadra brasiliana a vincere (quest’anno i club verdeoro hanno dominato la Copa Libertadores 2022); adesso, mentre aspettiamo che la diretta di Flamengo Atletico Paranaense prenda il via, possiamo fare qualche rapida analisi circa quelli che saranno i temi principali della partita, iniziando naturalmente dalla lettura delle probabili formazioni secondo dubbi, certezze ed eventuali scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA FLAMENGO ATLETICO PARANAENSE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Flamengo Atletico Paranaense non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, ma c’è comunque una buona notizia per tutti gli appassionati: infatti la finale di Copa Libertadores 2022 sarà mandata in onda da DAZN, la piattaforma che ormai ben conosciamo e che vi permetterà di seguire Flamengo Atletico Paranaense in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, un alternativa, installando l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FLAMENGO ATLETICO PARANAENSE

Dorival Junior dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1 per la diretta Flamengo Atletico Paranaense: modulo questo che permetterebbe di far giocare sia De Arrascaeta che Pedro, il primo alle spalle del secondo, confermando anche gli esterni Everton Ribeiro e Everton. Dalla panchina due elementi di primo livello come l’ex Juventus Diego e Gabigol, eroe del successo tre anni fa; poi naturalmente in mezzo abbiamo Arturo Vidal con Joao Gomes, in difesa invece Rodinei e Filipe Luis – altro volto noto in Europa – dovrebbero essere i terzini con Fabricio Bruno e Pablo centrali, a protezione del portiere Santos.

Sulla panchina dell’Atletico Paranaense c’è Luiz Felipe Scolari: per lui sarà 4-2-3-1, in porta va Bento con una difesa in cui Thiago Heleno e Pedro Henrique sono i centrali con Kheliven e Abner sugli esterni. Fernandinho è il lusso in cabina di regia, al suo fianco dovrebbe agire Hugo Moura che ha saltato per squalifica la semifinale di ritorno; poi Alex Santana il trequartista in posizione centrale con Canobbio esterno a destra e Vitinho che si prende la maglia sull’altro versante, a fare da prima punta dovrebbe essere Vitor Roque che deve vincere la concorrenza di Pablo e Romulo.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Flamengo Atletico Paranaense, la finale di Copa Libertadores 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria del rubronegro vi farebbe guadagnare 1,50 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,90 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo del Furaçao abbiamo un valore che ammonta a 6,25 volte la giocata con questo bookmaker.

