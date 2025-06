Diretta Flamengo Bayern streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'ottavo di finale al Mondiale per Club 2025.

DIRETTA FLAMENGO BAYERN: RISCHIO PER I BAVARESI!

La diretta Flamengo Bayern va in scena all’Hard Rock Stadium di Miami, alle ore 22:00 di domenica 29 giugno: è uno degli ottavi di finale nel Mondiale per Club 2025, una partita intrigante tra due squadre di grande blasone e tradizione che si incrociano in una sfida che possiamo definire ancora incerta.

Risultati Mondiale per club 2025/ Uragano Psg su Messi! Diretta gol live score (oggi 29 giugno)

Il pronostico direbbe Bayern Monaco, ma la condizione parla a favore del Flamengo: la Rubro-Negro ha vinto il suo girone e per farlo ha battuto il Chelsea per 3-1, del resto abbiamo già visto come in questi giorni e con questo caldo le sudamericane abbiano una marcia in più e lo possono confermare.

Tuttavia ora che si fa sul serio le cose potrebbero cambiare; sulla partita secca il Bayern può certamente sfruttare il maggiore talento e l’esperienza a certi livelli, con tante soluzioni soprattutto nel reparto offensivo per fare male alla difesa avversaria.

DIRETTA/ Psg Inter Miami (risultato finale 4-0): francesi ai quarti di finale! (29 giugno)

Sarà comunque molto interessante seguire insieme la diretta Flamengo Bayern e, in attesa di scoprirne il risultato, possiamo sicuramente anticipare le scelte di campo da parte dei due allenatori, prendendoci del tempo utile per leggere insieme le probabili formazioni della partita.

DOVE VEDERE LA DIRETTA FLAMENGO BAYERN IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Flamengo Bayern verrà proposta in chiaro su Italia 1 per quanto riguarda la tv, e per tutti gli abbonati della piattaforma DAZN per l’opzione della diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI FLAMENGO BAYERN

Sia Filipe Luis che Vincent Kompany torneranno a schierare i loro titolari nella diretta Flamengo Bayern, perché adesso si fa sul serio: tra le due squadre è stata quella brasiliana a operare minore turnover fino a qui, tuttavia ci aspettiamo che Jorginho e Pulgar siano in mezzo al campo e che Gerson faccia l’esterno destro sulla trequarti, poi però avremo le conferme di Pedro, De Arrascaeta e Everton così come quella di Danilo in mezzo alla difesa (con Léo Ortiz) e Augustin Rossi in porta, cambiano però i terzini perché Wesley e Ayrton Lucas danno la sensazione di essere favoriti.

Probabili formazioni Psg Inter Miami/ Quote: tante star in campo! (ottavi Mondiale per Club 2025, 29 giugno)

Il Bayern come detto ha davvero tante opzioni: ballottaggio Upamecano-Staninic per affiancare Tah a protezione di Neuer, Laimer e Raphael Guerreiro sugli esterni, a centrocampo uno tra Aleksandar Plavovic o Goretzka in compagnia di Kimmich ma occhio anche alla possibile conferma di Palhinha, poi da valutare davanti dove Kane sarà la prima punta e Musiala potrebbe finalmente giocare titolare, se fosse così con lui agirebbero Olise e Coman, facendo tornare in panchina Leroy Sané e Gnabry che hanno giocato dal primo minuto l’ultima partita del girone contro il Benfica.

QUOTE E PRONOSTICO FLAMENGO BAYERN

Sono i bavaresi ad avere il favore del pronostico, secondo l’agenzia Snai che prendiamo in esame, nella diretta Flamengo Bayern: c’è infatti un valore da 1,70 volte la giocata sul segno 2 mentre il successo dei brasiliani, che viene regolato dal segno 1, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,60 volte quanto messo sul piatto e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, porta in dote una vincita che equivale a 3,90 volte l’importo investito.