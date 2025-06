Diretta Flamengo Chelsea streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il Mondiale per Club 2025.

DIRETTA FLAMENGO CHELSEA: SI GIOCA PER IL PRIMATO!

La diretta Flamengo Chelsea si gioca alle ore 20:00 di venerdì 20 giugno, siamo al Lincoln Financial Field di Philadelphia per la seconda giornata nel girone D del Mondiale per Club 2025. È la partita per il primo posto in classifica, come del resto era nelle previsioni, e dunque particolarmente importante.

Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche/ Benfica in vantaggio! Diretta gol live score (20-21 giugno)

La cosa interessante è che sia il Flamengo che il Chelsea hanno vinto 2-0 all’esordio, per il momento è tutto in equilibrio: i brasiliani hanno battuto l’Esperance Tunisi mostrando già una buona condizione, naturalmente questa sera per l’ex Filipe Luis l’Impegno sarà decisamente più ostico.

Sarà anche da vedere come Enzo Maresca intenda affrontare questo Mondiale per Club 2025; nella prima partita, vinta contro il Los Angeles FC, ha mandato in campo la formazione titolare ma sappiamo che il suo Chelsea ha davvero tante alternative, dunque anche con una modifica massiccia degli effettivi resterebbe una squadra di talento e sulla carta superiore all’avversaria di oggi.

DIRETTA/ Benfica Auckland City (risultato 1-0) video streaming tv: Di Maria la sblocca! (Mondiale per Club)

Aspettiamo allora che la diretta Flamengo Chelsea si giochi, ma intanto bisogna fare le nostre analisi sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, prendiamoci del tempo per questo breve excursus.

INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA FLAMENGO CHELSEA

La diretta Flamengo Chelsea andrà in chiaro in tv e infatti la potrete seguire su Italia 1, resta valida la diretta streaming video per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI FLAMENGO CHELSEA

Con la diretta Flamengo Chelsea diciamo appunto che l’allenatore dei brasiliani è Filipe Luis, ex terzino sinistro che in mezzo a otto stagioni nell’Atletico Madrid ha giocato un anno con i Blues di José Mourinho, vincendo Premier League e Coppa di Lega ma non avendo tantissimo spazio. Il suo modulo è un 4-2-3-1 imperniato di fatto sul talento dell’uruguayano De Arrascaeta, ma anche sulle geometrie di Jorginho che è appena arrivato; in difesa potrebbe trovare spazio Danilo, tra gli altri giocatori conosciuti vanno citati Pulgar, che gioca in mezzo al campo, e Gerson che opera largo a destra.

DIRETTA/ Psg Botafogo (risultato finale 0-1): Igor Jesus per l'impresa! (Mondiale per Club 2025, 20 giugno)

Il Chelsea si può permettere tanti cambi: basti pensare che all’esordio al Mondiale per Club 2025 sono partiti dalla panchina giocatori come Badiashile, Malo Gusto, Enzo Fernandez e Liam Delap, quest’ultimo acquistato da poco ed elemento sul quale Maresca sembra puntare molto. Contro il Flamengo alcune scelte dell’allenatore italiano possono cambiare, anche per naturale turnover; Pedro Neto e Cole Palmer possono riposare al pari di Nicolas Jackson e Moisés Caicedo, già nel corso della stagione abbiamo visto quanto il Chelsea potesse operare modifiche alla sua formazione mantenendo comunque alta la qualità.

PRONOSTICO E QUOTE FLAMENGO CHELSEA

Con la diretta Flamengo Chelsea diamo una rapida occhiata anche alle quote fornite dalla Snai, secondo la quale i Blues sono favoriti con un valore da 1,75 volte la giocata sul segno 2, per la loro vittoria. Il segno 1 che racconta del successo dei brasiliani vi permetterebbe invece di guadagnare una somma che equivale a 4,25 volte la posta in palio, infine puntando sul segno X per il pareggio il bookmaker vi premierebbe con una vincita corrispondente a 3,70 volte l’importo investito.