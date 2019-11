Diretta Flamengo River Plate/ Streaming video DAZN: finale di Copa Libertadores

Flamengo River Plate, in diretta dall’Estadio Monumental di Lima, si gioca alle ore 21.00 italiane (15.00 locali nella capitale del Perù) di questa sera, sabato 23 novembre, come finale della Copa Libertadores 2019. Appuntamento di lusso dunque con la partita che assegnerà il prestigioso titolo di squadra campione del Sudamerica. Flamengo River Plate vedrà dunque i campioni in carica argentini sfidare la squadra di Rio de Janeiro per rimanere ancora sul tetto del continente. Purtroppo, come già l’anno scorso, la finale della Copa Libertadores fa di nuovo parlare di sé anche per vicende fuori dal campo: un anno fa tutti ricordiamo quanto fu sofferta la finale-derby tra il River Plate e i cugini del Boca Juniors, stavolta la sede avrebbe dovuto essere Santiago ma per le tensioni sociali in Cile ecco la decisione di spostare Flamengo River Plate a Lima. Le premesse per una grande partita ci sono tutte, speriamo dunque che almeno oggi si possa parlare solamente di calcio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Flamengo River Plate non sarà garantita in Italia su canali televisivi tradizionali, ma la finale di Copa Libertadores 2019 sarà comunque visibile grazie alla diretta streaming video garantita dalla piattaforma DAZN, che si è aggiudicata i diritti per questo evento sempre così ricco di fascino.

PROBABILI FORMAZIONI FLAMENGO RIVER PLATE

Andiamo ora a scoprire le probabili formazioni attese per Flamengo River Plate. Jorge Jesus dovrebbe schierare il Flamengo con il modulo 4-2-3-1: Alves in porta, protetto da Rafinha, Rodrigo Caio, Mari e Filipe Luis da destra a sinistra nella difesa brasiliana a quattro; Gerson ed Arao nella coppia in mediana, più avanti Ribeiro esterno destro, Bruno Henrique a sinistra e il trequartista De Arrascaeta in appoggio alla prima punta, l’ex interista Gabigol. Per il River Plate di Marcelo Gallardo disegniamo invece il 4-3-1-2 con Armani in porta; difesa a quattro composta da Montiel, Martinez, Pinola e Casco da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto con Fernandez, Perez e De La Cruz, qualche metro più avanti Palacios in appoggio ai due attaccanti Suarez e Borrè.

PRONOSTICO E QUOTE

Per chiudere ecco uno sguardo al pronostico di Flamengo River Plate, che per l’agenzia di scommesse Snai vede favorita la squadra brasiliana, il cui successo è quotato a 2,25. Si sale poi a quota 3,15 in caso di pareggio ed infine un successo del River Plate varrebbe 3,20 volte la posta in palio – il pronostico globalmente è incerto, come d’altronde è giusto che sia in una finale di Copa Libertadores.



