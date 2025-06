Diretta Fluminense Borussia Dortmund streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Mondiale per Club 2025.

DIRETTA FLUMINENSE BORUSSIA DORTMUND (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per cominciare la diretta Fluminense Borussia Dortmund: della squadra giallonera bisogna dire che si affaccia a una competizione di questo tipo dopo ben 28 anni, e il Mondiale per Club 2025 è parecchio diverso dalla Coppa Intercontinentale originale, che il Borussia Dortmund aveva affrontato nel 1997 avendo vinto la Champions League, sorprendendo tutti per il 3-1 nella finale di Monaco di Baviera contro la Juventus, che era campione in carica e data per super favorita. Dunque il 2 dicembre 1997 ecco i tedeschi contro il Cruzeiro: ad allenare il Dortmund era appena arrivato Nevio Scala, dopo il ciclo con il Parma.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE/ Si scende in campo! Diretta gol live score (17-18 giugno)

Era stato lui a sollevare il trofeo: il Borussia Dortmund aveva colpito al 34’ minuto con Michael Zorc, in seguito direttore generale del club per 24 anni, e nel finale aveva trovato il raddoppio con Heiko Herrlich. Nel Cruzeiro come portiere giocava Nelson Dida mentre in attacco c’era Bebeto, tre anni e mezzo prima campione del Mondo con il Brasile da grande protagonista; ora però bisogna abbandonare i ricordi e lasciare che a parlare sia il campo perché ci siamo davvero, la diretta Fluminense Borussia Dortmund per il Mondiale per Club 2025 prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Monterrey Inter/ Quote: uomini contati per Chivu! (Mondiale per Club 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA FLUMINENSE BORUSSIA DORTMUND IN STREAMING VIDEO TV

Segnaliamo che la diretta tv di Fluminense Borussia Dortmund sarà in chiaro su Italia 1, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video dovrete essere abbonati all’applicazione DAZN.

FLUMINENSE BORUSSIA DORTMUND: CURIOSITÀ PER LE DUE SQUADRE!

Con la diretta Fluminense Borussia Dortmund siamo al MetLife Stadium di East Rutherford, alle ore 18:00 di martedì 17 giugno 2025: si gioca qui per la prima giornata nel girone F al Mondiale per Club 2025, un raggruppamento che comprende anche l’Ulsan Hyundai e il Mamelod Sundowns.

Formazioni Fluminense Borussia Dortmund/ Quote: spazio per Ganso? (Mondiale per Club 2025, 17 giugno)

Possiamo dire senza timore di smentita che le due squadre in campo nel New Jersey siano le chiare favorite per il passaggio del turno; c’è curiosità per il Borussia Dortmund che dopo la finale di Champions League nel 2024 non si è ripetuto, ma se non altro ha chiuso in ascesa la stagione prendendosi la Top 4 in Bundesliga.

La Fluminense, squadra storica del calcio brasiliano, è qualificata al Mondiale per Club 2025 avendo vinto la Copa Libertadores due anni fa; molto probabilmente la vedremo ai quarti di finale e intanto sarà interessante scoprire cosa riuscirà a combinare in questo esordio, nel suo match più difficile.

Aspettiamo allora che la diretta Fluminense Borussia Dortmund prenda il via, nel frattempo possiamo certamente fare qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI FLUMINENSE BORUSSIA DORTMUND

Nella diretta Fluminense Borussia Dortmund vediamo che i brasiliani guidati da Renato Gaucho dovrebbero essere in campo con un 4-3-3: in porta c’è Fabio, davanti a lui spicca ovviamente Thiago Silva che fa coppia con Freytes mentre i due terzini saranno Samuel Xavier a destra e Renê sull’altro versante. Centrocampo con Thiago Santos, Martinelli e Nonato; nel reparto avanzato si va con il tridente nel quale Everaldo dovrebbe essere il centravanti supportato da Arias e Serna, in alternativa a sinistra possono giocare Lavega o Baya.

Modulo 3-4-2-1 per il Borussia Dortmund di Niko Kovac: dovrebbero giocare i titolari e dunque difesa con Sule, Anton e Bensebaini davanti al portiere Kobel, sulle corsie laterali avremo Ryerson e Svensson con due centrali in mediana che potrebbero essere Sabitzer e Nmecha, mentre davanti la trequarti sarebbe affidata a Brandt e Adeyemi che si piazzano alle spalle di Guirsassy. Ci sarà attesa anche per Jobe Bellingham, il fratello di Jude che segue le orme del campione del Real Madrid: anche lui ha firmato per il Borussia Dortmund che potrebbe essere il suo trampolino di lancio.

QUOTE E PRONOSTICO FLUMINENSE BORUSSIA DORTMUND

Per la diretta Fluminense Borussia Dortmund abbiamo anche le quote che sono state fornite dalla Snai, secondo cui i tedeschi sono pienamente favoriti con un valore da 1,55 volte la giocata sul segno 2, mentre il segno 1 che regola il successo della squadra brasiliana vi farebbe guadagnare 5,50 volte la posta in palio. Infine abbiamo l’eventualità del pareggio, identificata dal segno X: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con 4,40 volte quello che avrete messo sul piatto.