Diretta Fluminense Chelsea streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della semifinale Mondiale per Club 2025, oggi 8 luglio

DIRETTA FLUMINENSE CHELSEA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Partita del tutto inedita, ci sarà pure il brivido della prima volta per la diretta Fluminense Chelsea, semifinale del Mondiale per Club 2025. Il dato curioso è che questa sarà addirittura la terza partita contro una squadra brasiliana per il Chelsea nel torneo iridato: sconfitta per 3-1 contro il Flamengo nella fase a gironi, vittoria per 2-1 invece contro il Palmeiras nei quarti di finale e adesso di nuovo una rivale brasiliana per andare a caccia della finale, che in quel caso sarebbe tutta europea.

Il Fluminense invece non ha ancora affrontato rivali inglesi, ma contro le squadre europee ha un bilancio positivo di un pareggio per 0-0 contro il Borussia Dortmund nella fase a gironi e naturalmente la vittoria per 2-0 contro l’Inter negli ottavi di finale. A livello di rosa non ci sarebbe paragone, con un valore di 1,27 miliardi di euro per il Chelsea e appena 86,15 milioni invece per il Fluminense, ma per fortuna nel calcio non sempre ciò è decisivo: diamo allora la parola al campo per la diretta Fluminense Chelsea! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FLUMINENSE CHELSEA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Fluminense Chelsea in tv sarà per tutti su Canale 5, oppure in diretta streaming video tramite DAZN e anche Mediaset Infinity.

FLUMINENSE CHELSEA: ECCO LA PRIMA SEMIFINALE

Siamo sempre più nel cuore del Mondiale per Club 2025, in lizza sono rimaste appena quattro squadre e di fatto potremmo parlare di una Final Four tutta al MetLife Stadium di East Rutherford, dove la diretta Fluminense Chelsea si terrà alle ore 21.00 italiane di stasera, martedì 8 luglio, come prima semifinale del torneo iridato.

Siamo anche molto curiosi di seguire una sfida tra l’ultima sudamericana ancora in lizza e una delle big del calcio europeo, perché questa può essere considerata come l’essenza del Mondiale per Club, forse il suo significato più profondo e più stuzzicante rispetto alle partite fra le big del nostro continente – anche se domani ci attenderà una super sfida in tal senso.

Il Fluminense ha battuto l’Inter e certamente ricordiamo soprattutto per questo la squadra brasiliana, che poi ha eliminato anche Simone Inzaghi nel quarto decisamente più a sorpresa di tutti, quello contro gli arabi dell’Al Hilal. Bilancio quindi già eccellente, ma adesso si sogna in grande.

Il Chelsea di Enzo Maresca invece è andato in crescendo dopo un inizio di torneo non esaltante, ha eliminato agli ottavi il Benfica e nei quarti il Palmeiras in un percorso finora molto latino e che adesso vedrà gli inglesi sfidare nuovamente una formazione brasiliana: cosa ci dirà la diretta Fluminense Chelsea?

PROBABILI FORMAZIONI FLUMINENSE CHELSEA

Freytes e Martinelli sono squalificati per Renato Portaluppi, nelle probabili formazioni per la diretta Fluminense Chelsea allora possiamo indicare come titolari nel 3-5-2 brasiliano il portiere Fabio e davanti a lui naturalmente Thiago Silva a guidare la difesa a tre con Ignacio e Thiago Santos; folto reparto a cinque invece nel centrocampo della Fluminense, con Samuel Xavier, Bernal, Hercules, Nonato e Fuentes che dovrebbero essere i titolari, al pari di Arias e Cano come coppia di attaccanti.

La risposta del Chelsea e di Enzo Maresca, senza calciatori squalificati, potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1 con Sanchez protetto da Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella nella difesa a quattro; in mediana Enzo Fernandez e magari Caicedo che torna dalla squalifica; sulla trequarti Palmer, tra i migliori nei quarti, con Nkunku e Pedro Neto, mentre come centravanti proviamo a puntare su Joao Pedro.

PRONOSTICO E QUOTE

Sulla carta è una semifinale sbilanciata: il pronostico con le quote Snai sulla diretta Fluminense Chelsea parla degli inglesi nettamente favoriti. Il segno 2 per il successo dei Blues è infatti quotato a 1,67 contro il 3,75 in caso di pareggio e 5,25 qualora fossero i brasiliani a conquistare la finale (senza rigori).