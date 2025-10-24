Diretta Foggia Altamura, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Zaccheria per l'undicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA FOGGIA ALTAMURA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme i numeri che precedono la diretta di Foggia Altamura, cercando di capire chi tra queste due squadre avrà o meno il pallino del gioco in base ai trend che escono fuori dall’analisi statistica. Il Foggia è tra le formazioni più aggressive del girone: 59% di possesso medio, 1,9 xG e 1,8 xA, con il 72% delle azioni pericolose nate da combinazioni centrali. La squadra costruisce tanto ma concede qualcosa dietro (1,2 xGA) per via della linea alta e dei rischi presi in impostazione. L’Altamura risponde con equilibrio e intensità: 1,5 xG, 0,9 xGA, e una delle difese più organizzate del campionato, capace di respingere l’81% dei tiri interni all’area.

Le azioni pericolose arrivano soprattutto dal lato sinistro (61%), dove la squadra lucana concentra il gioco. Foggia più prolifico nella ripresa (63% dei gol dopo il 60’), Altamura letale a inizio gara (43% entro il 25’). Disciplina in linea (2,7 ammonizioni per parte), ma più falli tattici dei rossoneri (16,1 contro 11,5). Ci sarà da dovertirsi non c’è dubbio, adesso via al commento live della diretta di Foggia Altamura, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FOGGIA ALTAMURA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà vedere in streaming su Now Tv o sull’applicazione Sky Go la diretta Foggia-Team Altamura. Gli abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita anche in televisione sul canale del pacchetto sport selezionato dall’emittente satellitare.

UN SOLO PUNTO DI DISTACCO

Si parte venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 20:30 con l’inizio della diretta Foggia Altamura. Presso lo Stadio Pino Zaccheria va in scena un derby, valido per l’undicesima giornata della stagione 2025/2026, tra due società pugliesi che al momento si trovano distanziate da un solo punto nella classifica del girone C di Serie C.

I padroni di casa sono attualmente al quindicesimo posto, ovvero appena sopra la prima casella che decreta l’accesso ai playout, avendo conquistato dieci punti come i corregionali dell’Audace Cerignola. I rossoneri sono inoltre reduci dal secondo successo ottenuto in quest’annata avendo recentemente messo KO il Casarano in un altro derby.

La compagine allenata da mister Delio Rossi è infatti riuscita ad imporsi in trasferta con un netto 2 a 0 e adesso punta a ripetersi subito con la possibilità di scavalcare proprio i diretti rivali di turno. Il Team Altamura è appunto al dodicesimo posto in graduatoria con i suoi undici punti, gli stessi del Sorrento e dell’Atalanta U23 tra le quali si trova.

I Leoni studiano il modo per rientrate nella parte sinistra della classifica potendo mettere nel mirino sia il Latina che il Potenza, rispettivamente fermi a dodici e tredici punti. Pure i giocatori di mister Mangia hanno ritrovato il successo nello scorso weekend avendo la meglio per 3 a 1 contro l’AZ Picerno grazie ad un primo tempo dominato.

FOGGIA ALTAMURA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Foggia Altamura: ci aspettiamo un 3-5-2 in cui verranno impiegati Perucchini, Garofalo, Minelli, Panico, Oliva, Sylla, Buttaro, Morelli, Pellegrino, D’Amico ed Olivieri dall’inizio dell’incontro da parte del tecnico Rossi se si parla dei padroni di casa. Gli ospiti allenati da mister Mangia dovrebbero invece ricorrere di nuovo al modulo 3-4-3 con Viola in porta, Zazza, Siletti e Lepore in difesa, Grande, Dipinto, Nazzaro e Mogentale a centrocampo, Rosafio, Simone e Curcio nel tridente d’attacco.

FOGGIA ALTAMURA, LE QUOTE

Le quote fornite in merito all’esito finale della diretta Foggia Altamura ci suggeriscono un possibile vincitore per questa sfida che si preannuncia comunque abbastanza equilibrata. I rossoneri sembrano essere i favoriti per il successo con l’1 indicato a 2.40 da Sisal che crede nel pareggio come secondo risultato più probabile pagando il segno x a 2.90. Il trionfo dei biancorossi viene invece quotato a 3.00.