Diretta Foggia Altamura/ Streaming video tv: satanelli favoriti (Serie D)

Foggia Altamura, in diretta dallo stadio Pino Zaccheria, si gioca alle ore 14:30 di domenica 24 novembre: la partita rientra nel programma della tredicesima giornata del campionato di Serie D 2019-2020. I satanelli continuano a inseguire il Bitonto capolista, e vincere oggi è fondamentale: l’avversaria diretta per la promozione ha infatti un punto di vantaggio ma anche una gara in meno, dunque perdere altro terreno per il Foggia, che ha perso in casa contro il Sorrento due settimane fa, significherebbe complicare il cammino verso un obiettivo che era considerato scontato. Se non altro la squadra allenata da Ninni Corda si è ripresa immediatamente, espugnando lo Stadio Degli Ulivi con un bel successo nel derby di Andria; tuttavia serve maggiore continuità per ottenere il primo posto e nella diretta di Foggia Altamura, contro una squadra che si trova a metà classifica, i tre punti sono quasi obbligatori. Diamo ora uno sguardo alle scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Altamura non sarà trasmessa dalla televisione di stato, ma abbiamo ormai imparato che le partite dei satanelli sono esclusiva del portale Eleven Sports. Sottoscrivendo un abbonamento stagionale o acquistando ogni volta la singola partita, potrete seguire il match di Serie D in diretta streaming video avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA ALTAMURA

Foggia Altamura viene affrontata da Corda con il consueto 3-5-2, nel quale Delli Carri guida una difesa che potrebbe ritrovare Viscomi (al posto di Di Jenno) con la conferma di Gentile nel reparto arretrato, a meno che non sia Cadili ad agire nel reparto arretrato a protezione di Fumagalli. A centrocampo dunque il capitano si può piazzare in mezzo rilevando Campagna; verso la conferma Cittadino e Staiano, sugli esterni avremo Sadek e Russo con Iadaresta che torna titolare per fare da sparring partner offensivo a Tortori. L’Altamura è schierato con modulo speculare: il dubbio riguarda una delle due mezzali con Guadalupi che potrebbe entrare al posto di Fontana o Lucchese. Casiello e Santangelo saranno gli esterni sulla linea dei centrocapisti, Wagner opererà in cabina di regia; il portiere sarà Guido protetto da una difesa con Romanelli, Chiochia e Gregorio. Davanti, mister Alessandro Monticcioli dovrebbe puntare ancora su Dorato e Tedesco.



