DIRETTA/ Foggia Audace Cerignola video streaming tv: un derby a senso unico! (Serie C, 21 aprile 2024)

DIRETTA FOGGIA AUDACE CERIGNOLA: I TESTA A TESTA

La diretta di Foggia Audace Cerignola è un derby che potremmo considerare a senso unico se consideriamo tutti i testa a testa che compongono la storia di queste due squadre quando si affrontano. Il computo totale narra di 6 partite e purtroppo per la formazione di casa sono state sei vittorie tutte per l’Audace Cerignola. In questo derby poche partite sono state davvero combattute, ricordiamo un 3-2 nei minuti finali di Neglia, nel primo capitolo di questa rivalità.

Ma c’è stato anche il 4-2 con la doppietta di Malcore nel primo temo, prima di destro e poi di sinistro. Insomma, si nota subito che comunque parliamo di una partita con ytanti gol e infatti ci si aspetta che avvenga lo stesso anche oggi, ma ricordiamo che gli dei dle calcio sanno essere benevoli a giorni alterni, poiché il calcio è fatto di cicli che spesso durano il tempo di qualche stagione per poi spegnersi e cambiare. Sarà finito quello dell’Audace? Scopriamolo insieme all’interno della diretta di oggi, immergiamoci! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FOGGIA AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Per seguire in diretta Foggia Audace Cerignola, è necessario avere un abbonamento a Sky e sintonizzarsi su Sky Calcio . In alternativa, è possibile usufruire della diretta streaming tramite internet con Sky Go e Now TV, che consentiranno di seguire, sempre tramite un abbonamento alla pay tv, tutte le partite del campionato di Serie C.

FOGGIA AUDACE CERIGNOLA: DI NUOVO DERBY!

Derby che riguarda due squadre della provincia di Foggia, la diretta tra Foggia e Audace Cerignola è una delle più suggestive del campionato di Serie C. Derby foggiano tra due squadre che stanno ancora inseguendo la qualificazione ai play off. Decimo il Foggia a 48 punti dopo il rotondo 0-3 inflitto al Potenza in trasferta, risultato importante perché ha permesso ai Satanelli di riscattare due sconfitte consecutive subite contro Latina e Casertana.

L’Audace Cerignola all’undicesimo posto insegue a una sola lunghezza di distanza la top ten del girone C che permetterebbe di partecipare alla post season, seppur partendo subito dal primo turno. L’ultimo 3-0 alla Virtus Francavilla ha rinvigorito le speranze del Cerignola di non terminare il proprio cammino stagionale nella regular season, i gialloblu proveranno a giocare uno scherzetto ai rossoneri per vendicare la rimonta subita nei minuti di recupero nei play off della scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA AUDACE CERIGNOLA

Quali le scelte degli allenatori nella diretta Foggia Audace Cerignola? Derby foggiano sempre molto sentito anche dai tifosi e èer il Foggia, Mirko Cudini non derogherà al suo consueto 4-3-3 come modulo. In campo dal 1′ Perina tra i pali, Salines sull’out difensivo di destra, Ercolani e Carillo impiegati come centrali e Silvestro; Vezzoni e Odjer nel terzetto di centrocampo, col tridente offensivo dei Satanelli che sarà composto da Tascone; Millicoe Santaniello, Rolando. L’Audace Cerignola allenata da Giuseppe Raffaele invece proporrà una difesa a tre e un 3-5-2 con Visentin, Ligi e Gonnelli in difesa davanti a Barosi; Coccia, Tascone, Bianchini, Sainz-Maza e Tentardini i cinque di centrocampo, poi tandem offensivo D’Andrea-Vuthaj.

FOGGIA AUDACE CERIGNOLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Voglia di una puntatina sulla diretta Foggia Audace Cerignola? Scopriamo dunque quali sono le quote Snai per il derby foggiano. La vittoria del Foggia moltiplica per 2.20 la posta scommessa, Satanelli dunque moderatamente favoriti con l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.15, mentre l’Audace Cerignola in caso di successo permetterebbe di ottenere 2.85 volte tanto quanto puntato sulla vittoria esterna.











