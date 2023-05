DIRETTA/ Foggia Audace Cerignola video streaming tv: ecco la storia del derby!

DIRETTA FOGGIA AUDACE CERIGNOLA: I TESTA A TESTA

Approcciandoci alla diretta di Foggia Audace Cerignola, ricordiamo che i precedenti di questo derby sono cinque: di questi, due andati in scena sul campo dei rossoneri. Dato interessante: il Foggia aveva vinto le due partite di Serie D (girone H) nella stagione 2019-2020, ma in questa annata l’Audace Cerignola ha ottenuto il successo in ogni singolo match contro i satanelli e dunque, al netto del già enorme vantaggio maturato lo scorso giovedì, la statistica aiuta ancor più la neopromossa. Lo scorso 20 novembre Foggia Audace Cerignola si è giocata allo Zaccheria: gli ospiti hanno ottenuto un pirotecnico 3-2 (al ritorno hanno invece vinto 4-2).

Una rimonta bellissima maturata nel secondo tempo: al 52’ il Foggia, già in vantaggio con Filippo Costa, aveva raddoppiato con Diego Peralta e sembrava aver chiuso i conti. Invece l’Audace Cerignola aveva tirato fuori l’orgoglio: ancor prima dell’ora di gioco aveva accorciato con Luca Russo, poi Giancarlo Malcore al 74’ aveva trovato il pareggio e infine, con 9 minuti da giocare per raggiungere il 90’ minuto, Samuele Neglia aveva infilato la rete del definitivo ribaltone. Vedremo cosa succederà questa sera nel ritorno dei playoff… (agg. di Claudio Franceschini)

FOGGIA AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Audace Cerignola non è disponibile sui canali in chiaro o satellitare e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Foggia Audace Cerignola sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIFFICILE RIBALTARLA…

Foggia Audace Cerignola, in diretta lunedì 22 maggio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valida per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Giochi che sembrano già fatti dopo il clamoroso 4-1 nel derby d’andata che ha confermato l’Audace Cerignola tra le rivelazioni assolute del campionato, ora in procinto di accedere ai quarti di finale per il salto in Serie B.

Foggia in ritiro dopo il poker subito, ma i Satanelli avevano scricchiolato anche nel precedente turno dei play off, recuperando in extremis contro il Potenza ed evitando la prematura eliminazione, che si concretizzerà però se i rossoneri non dovessero trovare una vittoria con 3 gol di scarto in questo match di ritorno. Audace Cerignola che si conferma comunque bestia nera del Foggia in questa stagione, avendo vinto anche i derby della regular season, sia quello d’andata sia quello di ritorno.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA AUDACE CERIGNOLA

Le probabili formazioni della diretta Foggia Audace Cerignola, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Delio Rossi schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Thiam; Rutjens, Kontek, Markic, Garattoni; Frigerio, Petermann, Di Noia; Iacoponi, Ogunseye, Capogna. Risponderà l’Audace Cerignola allenata da Michele Pazienza con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Trezza; Ligi, Allegrini, Blondett; Russo, Ruggiero, Capomaggio, Langella; Samele, Malcore, Achik.

FOGGIA AUDACE CERIGNOLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Foggia Audace Cerignola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play off di Serie C. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’Audace Cerignola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











