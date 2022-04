Diretta/ Foggia Avellino streaming video tv: irpini per il secondo posto (Serie C)

DIRETTA FOGGIA AVELLINO: ZEMAN VUOLE DIFENDERE IL 7° POSTO

Foggia Avellino, in diretta domenica 24 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valida per la 38^ giornata di Serie C. Gli irpini dividono al momento il secondo posto col Catanzaro a quota 64, ma con gli scontri diretti favorevoli dovranno sperare in uno scivolone dei calabresi in questa ultima partita per ottenere la seconda piazza con una vittoria in Puglia.

Il Foggia di Zeman deve difendere il settimo posto per partire avvantaggiato nella griglia play off dall’ultimo assalto del Monterosi Tuscia, appaiato a quota 51 punti ai Satanelli. Foggia reduce da un pareggio nel derby pugliese contro la Virtus Francavilla, mentre il match d’andata tra le due squadre allo stadio Partenio si è risolto con un pareggio con il punteggio di 2-2.

DIRETTA FOGGIA AVELLINO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Avellino è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA AVELLINO

Le probabili formazioni della diretta Foggia Avellino, match che andrà in scena allo stadio Pino Zaccheria di Foggia. Per il Foggia, Zdenek Zeman schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dalmasso; Gallo, Garattoni, Girasole, Rizzo; Rocca, Petermann, Di Paolantonio; Merola, Di Grazia Curcio. Risponderà l’Avellino allenato da Carmine Gautieri con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Forte; Rizzo, Scognamiglio, Bove; Ciancio, De Francesco, Aloi, Kragl, Tito; Di Gaudio, Murano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Foggia Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Foggia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Avellino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.











