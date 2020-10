Diretta Foggia Avellino/ Streaming video tv: sfida tra club blasonati! (Serie C)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: DERBY DEL SUD!

Foggia Avellino, in diretta dallo stadio Zaccheria, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 22 ottobre: si tratta di uno dei posticipi nella 6^ giornata della Serie C 2020-2021, ovviamente per il girone C. Sono ancora attardati i satanelli, che fino a questo momento hanno giocato solo tre partite: hanno battuto il Potenza ma poi sono caduti contro il Catanzaro e, soprattutto, hanno perso in casa il derby contro il Bisceglie, di conseguenza devono recuperare punti utili in classifica e sperano di fare risultato questa sera. L’Avellino però è un brutto cliente, ha già conquistato 7 punti e nell’ultimo Monday Night ha fermato la corsa della Juve Stabia; dunque una partita poco scontata per la formazione pugliese. Aspettando ora che la diretta di Foggia Avellino prenda il via, proviamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dello Zaccheria, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Avellino non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; tuttavia, come ormai abbiamo imparato, da qualche anno le partite del campionato di Serie C sono fornite in esclusiva dal portale Eleven Sports, di conseguenza anche questo match della 6^ giornata potrà essere seguito tramite questo servizio. Al quale sarà possibile abbonarsi per la stagione, oppure usarlo per acquistare di volta in volta il singolo evento; la visione sarà in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA AVELLINO

In Foggia Avellino Marco Marchionni ha un altro difensore squalificato: stavolta si tratta di Anelli, dunque davanti a Fumagalli dovrebbe tornare Gavazzi che completerà la difesa con Gentile e Germinio, mentre i due laterali che alzeranno la loro posizione potrebbero essere Kalombo e Mbaba, quest’ultimo insidiato da Iannone. In mezzo al campo ci provano Rocca e Di Masi; Curcio e Raggio Garibaldi restano favoriti per le mezzali, a fare gioco in qualità di regista basso dovrebbe essere Garofalo. Davanti, D’Andrea e Dell’Agnello rischiano sulla pressione di Tascini e Ibourahima Baldé. L’Avellino di Piero Braglia utilizza un modulo speculare: Forte il portiere, linea difensiva composta da Luigi Silvestri, Miceli e Rocchi con D’Angelo a fare gioco in mezzo al campo, supportato da Errico che dovrebbe essere titolare insieme ad Aloi. A sinistra Burgio dovrebbe prendersi la maglia, a destra invece Adamo è in ballottaggio con Ciancio che resta comunque favorito; avremo poi il tandem offensivo nel quale Santaniello e Bernardotto sperano di sovvertire le gerarchie, giocando dal primo minuto in luogo di Riccardo Maniero e Fella.

QUOTE E PRONOSTICO

Studiamo il pronostico su Foggia Avellino andando a leggere quali siano le quote previste dall’agenzia Snai. Il segno 1 regola la vittoria dei padroni di casa e vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,75 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 2,60 volte la puntata che accompagna il segno 2 per l’affermazione degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,00 volte quanto investito con questo bookmaker.



